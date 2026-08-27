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Формула краха киевского режима уже понятна – эксперт

Формула краха киевского режима уже понятна – эксперт - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Формула краха киевского режима уже понятна – эксперт

Падение диктатуры нацистов на Украине обеспечит армия России при согласии украинского народа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T08:07

2026-08-27T08:07

2026-08-27T08:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Падение диктатуры нацистов на Украине обеспечит армия России при согласии украинского народа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Дмитрий Журавлев.Журавлев напомнил, что государство Украина существует всего сто лет, при этом оно всегда было под вопросом: "страна составная и устроена так, что ее легко рассыпать".Неудивительно, что сегодня из этого искусственного государственного образования начинают сыпаться кирпичи и дальше будет только хуже."Ситуация будет все хуже и хуже. Потому что для того, чтобы обогреть все эти руины, придется ломать мебель внутри руин: больше обогреть нечем... И в конечном счете все придет к тому, что будет много "украин". И вот дальше какая Украина какой путь себе выберет – это вопрос", – отметил Журавлев.К эскалации вела и, наконец, привела украинская власть, одна сменяя другую, при поддержке Запада, но хотя то, что происходит сейчас с народом, может не нравиться многим украинцам, в подавляющей массе они будут молчать, считает эксперт, потому что в условиях правления диктатуры массовые протесты невозможны.А значит, все решит только Россия, и прежде всего ее армия, уверен он.То есть до этого момента в большинстве своем запуганные украинцы "будут индифферентны, пока могут, а когда не смогут, попытаются умыть руки – и режим рухнет", добавил он."И тогда будет удивительная вещь: был сильный-сильный, страшный-страшный дракон, а том раз – и в одночасье сдох. Вот примерно так, я думаю, внутриполитическая ситуация на Украине и будет происходить", – заключил эксперт.Армия России проломила оборону ВСУ на ряде участков фронтаРанее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, сравнивая судьбу Украины и нацистской Германии до и после Второй мировой войны, высказал мнение, что свою 35-ю годовщину "независимости" Украина в своем нацистском перерождении переживает в апогее одурманивания масс и в преддверии катастрофы политической системы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев предсказал Зеленскому судьбу СаакашвилиЧто ждет Украину после апогея кризиса политической системыНа Украине возможны и выборы, и госпереворот - политолог

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