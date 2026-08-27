Рейтинг@Mail.ru
Формула краха киевского режима уже понятна – эксперт - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260827/formula-krakha-kievskogo-rezhima-uzhe-ponyatna--ekspert-1158825646.html
Формула краха киевского режима уже понятна – эксперт
Формула краха киевского режима уже понятна – эксперт - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Формула краха киевского режима уже понятна – эксперт
Падение диктатуры нацистов на Украине обеспечит армия России при согласии украинского народа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T08:07
2026-08-27T08:07
мнения
дмитрий журавлев
украина
новости
новости сво
политика
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/15/1157855317_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_47ee185c2c9ef119c340dcb668d5007d.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Падение диктатуры нацистов на Украине обеспечит армия России при согласии украинского народа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Дмитрий Журавлев.Журавлев напомнил, что государство Украина существует всего сто лет, при этом оно всегда было под вопросом: "страна составная и устроена так, что ее легко рассыпать".Неудивительно, что сегодня из этого искусственного государственного образования начинают сыпаться кирпичи и дальше будет только хуже."Ситуация будет все хуже и хуже. Потому что для того, чтобы обогреть все эти руины, придется ломать мебель внутри руин: больше обогреть нечем... И в конечном счете все придет к тому, что будет много "украин". И вот дальше какая Украина какой путь себе выберет – это вопрос", – отметил Журавлев.К эскалации вела и, наконец, привела украинская власть, одна сменяя другую, при поддержке Запада, но хотя то, что происходит сейчас с народом, может не нравиться многим украинцам, в подавляющей массе они будут молчать, считает эксперт, потому что в условиях правления диктатуры массовые протесты невозможны.А значит, все решит только Россия, и прежде всего ее армия, уверен он.То есть до этого момента в большинстве своем запуганные украинцы "будут индифферентны, пока могут, а когда не смогут, попытаются умыть руки – и режим рухнет", добавил он."И тогда будет удивительная вещь: был сильный-сильный, страшный-страшный дракон, а том раз – и в одночасье сдох. Вот примерно так, я думаю, внутриполитическая ситуация на Украине и будет происходить", – заключил эксперт.Армия России проломила оборону ВСУ на ряде участков фронтаРанее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, сравнивая судьбу Украины и нацистской Германии до и после Второй мировой войны, высказал мнение, что свою 35-ю годовщину "независимости" Украина в своем нацистском перерождении переживает в апогее одурманивания масс и в преддверии катастрофы политической системы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев предсказал Зеленскому судьбу СаакашвилиЧто ждет Украину после апогея кризиса политической системыНа Украине возможны и выборы, и госпереворот - политолог
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/15/1157855317_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f8b44c7de07ed51318e504a5203bec05.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, дмитрий журавлев, украина, новости, новости сво, политика, россия
Формула краха киевского режима уже понятна – эксперт

Свержение диктатуры на Украине обеспечит армия России при поддержке народа – политолог

08:07 27.08.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Падение диктатуры нацистов на Украине обеспечит армия России при согласии украинского народа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Дмитрий Журавлев.
Журавлев напомнил, что государство Украина существует всего сто лет, при этом оно всегда было под вопросом: "страна составная и устроена так, что ее легко рассыпать".
"Не было никакого украинского государства ни в каком веке, кроме двадцатого... Тому есть масса документов, все это описано. И оно так устроено, что юг – это одна страна, запад – другая страна, восток – третья, и они очень мало связаны", – сказал Журавлев.
Неудивительно, что сегодня из этого искусственного государственного образования начинают сыпаться кирпичи и дальше будет только хуже.
"Ситуация будет все хуже и хуже. Потому что для того, чтобы обогреть все эти руины, придется ломать мебель внутри руин: больше обогреть нечем... И в конечном счете все придет к тому, что будет много "украин". И вот дальше какая Украина какой путь себе выберет – это вопрос", – отметил Журавлев.
К эскалации вела и, наконец, привела украинская власть, одна сменяя другую, при поддержке Запада, но хотя то, что происходит сейчас с народом, может не нравиться многим украинцам, в подавляющей массе они будут молчать, считает эксперт, потому что в условиях правления диктатуры массовые протесты невозможны.
А значит, все решит только Россия, и прежде всего ее армия, уверен он.
"Если военная ситуация начнет меняться быстро, то эти недовольные люди не выйдут на улицу – они просто не пойдут защищать этот режим", – сказал Журавлев.
То есть до этого момента в большинстве своем запуганные украинцы "будут индифферентны, пока могут, а когда не смогут, попытаются умыть руки – и режим рухнет", добавил он.
"И тогда будет удивительная вещь: был сильный-сильный, страшный-страшный дракон, а том раз – и в одночасье сдох. Вот примерно так, я думаю, внутриполитическая ситуация на Украине и будет происходить", – заключил эксперт.
Армия России проломила оборону ВСУ на ряде участков фронта
Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, сравнивая судьбу Украины и нацистской Германии до и после Второй мировой войны, высказал мнение, что свою 35-ю годовщину "независимости" Украина в своем нацистском перерождении переживает в апогее одурманивания масс и в преддверии катастрофы политической системы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Медведев предсказал Зеленскому судьбу Саакашвили
Что ждет Украину после апогея кризиса политической системы
На Украине возможны и выборы, и госпереворот - политолог
 
МненияДмитрий ЖуравлевУкраинаНовостиНовости СВОПолитикаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:05Суд арестовал экс-президента Армении Кочаряна
09:58Наступление на Славянск и Краматорск: в Генштабе рассказали об успехах ВС РФ
09:55"Да вы Раневская!": крымские истории великой актрисы
09:45В России создали комиссию по безопасности критической инфраструктуры
09:38В Севастополе жена из ревности пырнула мужа ножом - приговор суда
09:32Девять украинских БПЛА пытались атаковать Севастополь
09:20Армия России разгромила в Киеве крупный центр хранения FPV-дронов и 24 хранилища ВСУ
09:14День российского кино – интересные факты в инфографике РИА Новости Крым
09:12Крымский мост: со стороны Керчи продолжает расти очередь
08:59В Армянске на севере Крыма на сутки отключат воду
08:51Удары по Украине сегодня: разбиты порты и объекты ВПК
08:34ПВО уничтожила 267 украинских беспилотников над территорией России
08:24В Крыму сохраняется дефицит мощности
08:15Очередную партию истребителей Су-35С поставили в войска
08:10Крымский мост сейчас: за час в очереди скопилось полсотни машин
08:07Формула краха киевского режима уже понятна – эксперт
07:53Десятки дронов сбили над Ростовской областью - загорелись поля и лес
07:30Умер актер Юрий Цурило
07:21Крымский мост в четверг утром - оперативные данные
07:08После наводнения в Непале пропали без вести почти 580 человек
Лента новостейМолния