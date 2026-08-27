https://crimea.ria.ru/20260827/dyuzhina-tsitat-fainy-ranevskoy-na-vse-sluchai-zhizni-1120687194.html

Дюжина цитат Фаины Раневской на все случаи жизни

Дюжина цитат Фаины Раневской на все случаи жизни - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Дюжина цитат Фаины Раневской на все случаи жизни

Пожалуй, ни один артист Советского Союза так не "разобран на цитаты", как Раневская. Ни один не удостоился столь же сильной народной любви из-за… редкостного по РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T17:28

2026-08-27T17:28

2026-08-27T17:28

общество

культура

фаина раневская

кино

театр

звезды и судьбы

ссср

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Пожалуй, ни один артист Советского Союза так не "разобран на цитаты", как Раневская. Ни один не удостоился столь же сильной народной любви из-за… редкостного по мощи сарказма в сочетании со столь же мощным обаянием.Она выражена и отражена в русской культуре, эта любовь – начиная от устного цитирования примерно с сороковых-пятидесятых до безумного количества мемов в десятых годах уже XXI века, которого сама актриса не увидела. Афоризмы Раневской перешагнули и в двадцатые…Бессмертными оказались ее саркастический юмор, меткие и точные, нередко на грани цензурного фола, высказывания и остроты, обаяние ее непотопляемого характера. Всем этим она по-прежнему щедро делится с нами, продолжая вооружать нас против любых невыносимостей жизни, трудностей, неурядиц. Словно невидимым веществом, как электричеством, своей энергией заряжая наши батареи.РИА Новости Крым вспоминает самые любимые афоризмы Раневской в канун 130-летия со дня ее рождения.

https://crimea.ria.ru/20260827/da-vy-ranevskaya-krymskie-istorii-velikoy-aktrisy-1120667666.html

ссср

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, культура, фаина раневская, кино, театр, звезды и судьбы, ссср