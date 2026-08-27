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Дрон ВСУ ударил по хранилищу отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС
Дрон ВСУ ударил по хранилищу отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Дрон ВСУ ударил по хранилищу отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС
Боевики ВСУ атаковали беспилотником площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива Запорожской АЭС, значительных повреждений не зафиксировано. Об этом РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T11:31
2026-08-27T11:31
2026-08-27T11:31
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
энергодар
атаки всу
ядерная энергетика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ атаковали беспилотником площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива Запорожской АЭС, значительных повреждений не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба станции.Воздействия на окружающую среду не зафиксировано. Радиационный фон на площадке ЗАЭС и в районе ее расположения находится в пределах нормы, добавили в пресс-службе.На станции подчеркнули, что атака на объект хранения отработавшего ядерного топлива является крайне опасным и недопустимым действием, последствия которого в случае повреждения инфраструктуры СХОЯТ могли бы иметь серьезный характер."Любое воздействие на системы и конструкции, обеспечивающие безопасное хранение отработавшего ядерного топлива, создает потенциальную угрозу ядерной и радиационной безопасности", - отметили там.Киевский режим регулярно атакует Запорожскую АЭС и город Энергодар. 25 августа беспилотник атаковал гидротехнические сооружения станции, в результате ранения получили два сотрудника.18 августа нанесен удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре. Один человек погиб, 17 пострадали. Погибший работал атомщиком на ЗАЭС.12 августа ВСУ атаковали сотрудников Запорожской АЭС - трое человек получили ранения. 10 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в регионе в результате украинских атак уничтожены ключевые узлы электроснабжения.3 августа в промышленной зоне и на въезде в Энергодар из-за подрыва на одном из заминированных участков по пути на работу пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС – представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Киев сорвал ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС - ЛихачевУкраинский дрон атаковал персонал Запорожской АЭСМины ВСУ на дорогах Энергодара – что с ранеными сотрудниками ЗАЭС
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, энергодар, атаки всу, ядерная энергетика, новости
Дрон ВСУ ударил по хранилищу отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС
Беспилотник ВСУ атаковал площадку хранилища отработавшего ядерного топлива Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ атаковали беспилотником площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива Запорожской АЭС, значительных повреждений не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба станции.
"26 августа, Запорожская атомная электростанция, входящая в состав Росатома, подверглась атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ. Целью атаки стала площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ). Значительных повреждений в результате атаки не зафиксировано. Пострадавших среди персонала нет", - говорится в сообщении.
Воздействия на окружающую среду не зафиксировано. Радиационный фон на площадке ЗАЭС и в районе ее расположения находится в пределах нормы, добавили в пресс-службе.
На станции подчеркнули, что атака на объект хранения отработавшего ядерного топлива является крайне опасным и недопустимым действием, последствия которого в случае повреждения инфраструктуры СХОЯТ могли бы иметь серьезный характер.
"Любое воздействие на системы и конструкции, обеспечивающие безопасное хранение отработавшего ядерного топлива, создает потенциальную угрозу ядерной и радиационной безопасности", - отметили там.
Киевский режим регулярно атакует Запорожскую АЭС и город Энергодар. 25 августа беспилотник атаковал гидротехнические сооружения станции
, в результате ранения получили два сотрудника.
18 августа нанесен
удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре. Один человек погиб, 17 пострадали
. Погибший работал атомщиком на ЗАЭС.
12 августа ВСУ атаковали
сотрудников Запорожской АЭС - трое человек получили ранения. 10 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в регионе в результате украинских атак уничтожены ключевые узлы электроснабжения.
3 августа в промышленной зоне и на въезде в Энергодар из-за подрыва на одном из заминированных участков по пути на работу пострадали четыре сотрудника
Запорожской АЭС – представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха.
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