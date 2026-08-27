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До 15 возросло число жертв пожара на Амурском газохимическом комбинате

До 15 возросло число жертв пожара на Амурском газохимическом комбинате - РИА Новости Крым, 27.08.2026

До 15 возросло число жертв пожара на Амурском газохимическом комбинате

В результате пожара на Амурском газохимическом комбинате погибли 15 человек, из них 14 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба компании. РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T13:59

2026-08-27T13:59

2026-08-27T14:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В результате пожара на Амурском газохимическом комбинате погибли 15 человек, из них 14 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба компании.Так, 21 пострадавший находится в Свободненской межрайонной больнице и 9 — в Амурской областной клинической больнице. Еще 9 пострадавших доставлены специальным бортом санитарной авиации в Москву для прохождения лечения в федеральных медицинских центрах. Ведется круглосуточный мониторинг состояния пострадавших.Амурский ГХК принял решение о дополнительных к предусмотренным по законодательству выплатах семьям погибших, а также госпитализированным пострадавшим.На площадке комплекса начались аварийно-восстановительные работы.Специалисты проводят замеры качества воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.Пожар на территории ГХК вспыхнул во вторник днем. Изначально сообщалось о пятерых пострадавших, позже стало известно об одном погибшем, гражданине КНР, и более 100 раненых. Затем число жертв увеличилось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, новости, россия, пожар, происшествия