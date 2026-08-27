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До 15 возросло число жертв пожара на Амурском газохимическом комбинате - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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До 15 возросло число жертв пожара на Амурском газохимическом комбинате
До 15 возросло число жертв пожара на Амурском газохимическом комбинате - РИА Новости Крым, 27.08.2026
До 15 возросло число жертв пожара на Амурском газохимическом комбинате
В результате пожара на Амурском газохимическом комбинате погибли 15 человек, из них 14 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба компании. РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T13:59
2026-08-27T14:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В результате пожара на Амурском газохимическом комбинате погибли 15 человек, из них 14 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба компании.Так, 21 пострадавший находится в Свободненской межрайонной больнице и 9 — в Амурской областной клинической больнице. Еще 9 пострадавших доставлены специальным бортом санитарной авиации в Москву для прохождения лечения в федеральных медицинских центрах. Ведется круглосуточный мониторинг состояния пострадавших.Амурский ГХК принял решение о дополнительных к предусмотренным по законодательству выплатах семьям погибших, а также госпитализированным пострадавшим.На площадке комплекса начались аварийно-восстановительные работы.Специалисты проводят замеры качества воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.Пожар на территории ГХК вспыхнул во вторник днем. Изначально сообщалось о пятерых пострадавших, позже стало известно об одном погибшем, гражданине КНР, и более 100 раненых. Затем число жертв увеличилось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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амурская область, новости, россия, пожар, происшествия
До 15 возросло число жертв пожара на Амурском газохимическом комбинате

Число жертв пожара на Амурском газохимическом комбинате выросло до 15

13:59 27.08.2026 (обновлено: 14:03 27.08.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В результате пожара на Амурском газохимическом комбинате погибли 15 человек, из них 14 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Поисково-спасательные работы завершены, подтверждена гибель 15 человек, в том числе одного гражданина России и 14 иностранных граждан. Все погибшие — сотрудники подрядных организаций. В медицинских учреждениях продолжают лечение 39 человек", - говорится в сообщении.
Так, 21 пострадавший находится в Свободненской межрайонной больнице и 9 — в Амурской областной клинической больнице. Еще 9 пострадавших доставлены специальным бортом санитарной авиации в Москву для прохождения лечения в федеральных медицинских центрах. Ведется круглосуточный мониторинг состояния пострадавших.
Амурский ГХК принял решение о дополнительных к предусмотренным по законодательству выплатах семьям погибших, а также госпитализированным пострадавшим.
На площадке комплекса начались аварийно-восстановительные работы.
"По согласованию с оперативными службами МЧС России, участвующими в ликвидации последствий происшествия, предприятие приступило к аварийно-восстановительным мероприятиям. На объектах, не затронутых происшествием, строительно-монтажные и пусконаладочные работы будут продолжены в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.
Специалисты проводят замеры качества воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.
Пожар на территории ГХК вспыхнул во вторник днем. Изначально сообщалось о пятерых пострадавших, позже стало известно об одном погибшем, гражданине КНР, и более 100 раненых. Затем число жертв увеличилось.
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Амурская областьНовостиРоссияПожарПроисшествия
 
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