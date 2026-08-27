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Для чего директор ЦРУ приезжал в Россию – мнение
Для чего директор ЦРУ приезжал в Россию – мнение - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Для чего директор ЦРУ приезжал в Россию – мнение
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф в ходе визита в Москву мог предложить российской стороне прекратить удары по... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T19:39
2026-08-27T19:39
2026-08-27T19:39
владимир шаповалов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф в ходе визита в Москву мог предложить российской стороне прекратить удары по украинской инфраструктуре, которые уже приняли для киевского режима катастрофический характер. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.Комментируя визит, эксперт отметил, что впервые с начала специальной военной операции директор ЦРУ посещает Россию. Хотя контакты между Москвой и Вашингтоном по линии спецслужб никогда не прерывались, тот факт, что глава ЦРУ приехал именно в Россию для проведения встреч, придает этому визиту определенную сенсационность, указал политолог.Шаповалов также обратил внимание, что ранее анонсировался визит в Россию других американских гостей – переговорщиков от Белого дома Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Но он так и не состоялся."Это свидетельствует о том, что американцам нечего нам предложить в рамках переговорного трека. Совсем скоро российские войска полностью освободят Донбасс и пойдут дальше, и нужны будут новые территориальные договоренности – уже не в рамках тех пунктов, которые обсуждались в Анкоридже", - отметил аналитик.В связи с тем, что Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки киевского режима существенно усилили удары по украинским портам, военным предприятиям, логистике и иным объектам, в Москву приехал именно директор ЦРУ, а не Уиткофф с Кушнером, считает Шаповалов.Он также высказал мнение, что в ходе визита директор ЦРУ мог обсуждать с российской стороной важный для США иранский трек. Вполне вероятно, что обсуждение "иранского вопроса" заняло значительно больше времени, нежели украинского, считает Шаповалов.25 августа стало известно, что в Россию прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Как позже сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот приезд был связан с контактами между спецслужбами двух стран. Деталей представитель Кремля не привел.Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил факт переговоров с Рэтклиффом, отметив, что в подобных встречах нет ничего необычного. Он добавил, что в ходе встречи обсуждался ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир шаповалов, цру, россия, мнения, сша
Для чего директор ЦРУ приезжал в Россию – мнение
Директор ЦРУ Рэтклифф мог просить Москву остановить удары по Украине – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым.
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф в ходе визита в Москву мог предложить российской стороне прекратить удары по украинской инфраструктуре, которые уже приняли для киевского режима катастрофический характер. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
Комментируя визит, эксперт отметил, что впервые с начала специальной военной операции директор ЦРУ посещает Россию. Хотя контакты между Москвой и Вашингтоном по линии спецслужб никогда не прерывались, тот факт, что глава ЦРУ приехал именно в Россию для проведения встреч, придает этому визиту определенную сенсационность, указал политолог.
Шаповалов также обратил внимание, что ранее анонсировался визит в Россию других американских гостей – переговорщиков от Белого дома Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Но он так и не состоялся.
"Это свидетельствует о том, что американцам нечего нам предложить в рамках переговорного трека. Совсем скоро российские войска полностью освободят Донбасс и пойдут дальше, и нужны будут новые территориальные договоренности – уже не в рамках тех пунктов, которые обсуждались в Анкоридже", - отметил аналитик.
В связи с тем, что Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки киевского режима существенно усилили удары по украинским портам, военным предприятиям, логистике и иным объектам, в Москву приехал именно директор ЦРУ, а не Уиткофф с Кушнером, считает Шаповалов.
"Скорее всего, господин Рэтклифф предложил России прекратить выбивать военную инфраструктуру Украины, потому что у американцев нет ракет для помощи Украине. По всей вероятности, это предложение не устроило российскую сторону, поскольку мы видим, что после визита ВС РФ нанесли очередные серьезные и результативные удары по украинской военной инфраструктуре", - предположил политолог.
Он также высказал мнение, что в ходе визита директор ЦРУ мог обсуждать с российской стороной важный для США иранский трек. Вполне вероятно, что обсуждение "иранского вопроса" заняло значительно больше времени, нежели украинского, считает Шаповалов.
25 августа стало известно, что в Россию прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Как позже сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот приезд был связан с контактами между спецслужбами двух стран. Деталей представитель Кремля не привел. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил факт переговоров с Рэтклиффом, отметив, что в подобных встречах нет ничего необычного. Он добавил, что в ходе встречи обсуждался ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.