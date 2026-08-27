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Девять украинских БПЛА пытались атаковать Севастополь

Девять украинских БПЛА пытались атаковать Севастополь - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Девять украинских БПЛА пытались атаковать Севастополь

Над Севастополем за сутки сбили 9 беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T09:32

2026-08-27T09:32

2026-08-27T09:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Над Севастополем за сутки сбили 9 беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.За минувшие сутки в Севастополе семь раз объявляли воздушную тревогу. В течение дня в среду враг пытался атаковать Севастополь с помощью беспилотников, российские средства ПВО уничтожили вражеские дроны над городом.В ночь на среду противник совершил ракетную атаку на Севастополь. Военные сбили три украинские дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго".Ранее сообщалось, что над регионами России в ночь на четверг силы противовоздушной обороны сбили 267 украинских беспилотников. Накануне днем российские силы ПВО уничтожили более полусотни вражеских дронов над Крымом и другими регионами РФ, а также над Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака ВСУ на Севастополь - сбиты еще два дронаРакетный удар по торговому центру в Донецке - что известноВ Крыму жителей и гостей Ялты просят не паниковать – что происходит

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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