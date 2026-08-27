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Десятки улиц в Симферополе и два района Крыма 28 августа обесточат на весь день

Десятки улиц в Симферополе и два района Крыма 28 августа обесточат на весь день - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Десятки улиц в Симферополе и два района Крыма 28 августа обесточат на весь день

В Симферополе на десятках улиц, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма в пятницу в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T18:22

2026-08-27T18:22

2026-08-27T18:22

новости крыма

симферополь

симферопольский район

электроэнергия

электричество

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе на десятках улиц, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма в пятницу в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях будет отключена подача электроэнергии на весь день. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго" в МАКС.В списке на отключение более 70 улиц, переулков и проездов в Симферополе, а также шоссе Евпатрийское и микрорайон Жигулина роща.Также в перечне более 20 населенных пунктов Симферопольского района и часть района Бахчисарайского.С полным списком можно ознакомиться здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сохраняется дефицит мощностиВ Севастополе ограничили электроснабжениеКакие приборы придут на помощь во время отключения света в Крыму

симферополь

симферопольский район

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2026

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