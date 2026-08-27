https://crimea.ria.ru/20260827/desyatki-dronov-sbili-nad-rostovskoy-oblastyu---zagorelis-polya-i-les-1158840242.html

Десятки дронов сбили над Ростовской областью - загорелись поля и лес

Десятки дронов сбили над Ростовской областью - загорелись поля и лес - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Десятки дронов сбили над Ростовской областью - загорелись поля и лес

Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T07:53

2026-08-27T07:53

2026-08-27T07:53

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу на крым

ростовская область

юрий слюсарь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Больше 70 вражеских беспилотников уничтожили силы ПВО над Ростовской областью за ночь. В результате падения обломков в полях и в лесничестве произошли пожары. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь."Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 70 БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и 8 районах области: Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Тарасовском, Каменском, Красносулинском, Багаевском, Азовском", - написал он в МАКС.По информации Слюсаря, в результате падения обломков беспилотников в Тарасовском районе повреждения получили два частных дома, хозпостройки и автомобиль. В Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах загорелась на скошенном поле сухая трава.Также губернатор заверил, что жителям будет оказана вся необходимая помощь.Ранее Новошахтинский нефтезавод приостановил работу после ночной атаки ВСУ на Ростовскую область. В регионе ввели локальный режим ЧС в границах населенных пунктов, пострадавших после массированной украинский атаки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Ростовскую область - что известноУвеличилось число погибших при атаке ВСУ на Ростовскую областьАрмия России проломила оборону ВСУ на ряде участков фронта

ростовская область

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2026

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новости сво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, ростовская область, юрий слюсарь, происшествия