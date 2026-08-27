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Десятки дронов сбили над Ростовской областью - загорелись поля и лес - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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Десятки дронов сбили над Ростовской областью - загорелись поля и лес
Десятки дронов сбили над Ростовской областью - загорелись поля и лес - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Десятки дронов сбили над Ростовской областью - загорелись поля и лес
Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T07:53
2026-08-27T07:53
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
ростовская область
юрий слюсарь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Больше 70 вражеских беспилотников уничтожили силы ПВО над Ростовской областью за ночь. В результате падения обломков в полях и в лесничестве произошли пожары. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь."Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 70 БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и 8 районах области: Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Тарасовском, Каменском, Красносулинском, Багаевском, Азовском", - написал он в МАКС.По информации Слюсаря, в результате падения обломков беспилотников в Тарасовском районе повреждения получили два частных дома, хозпостройки и автомобиль. В Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах загорелась на скошенном поле сухая трава.Также губернатор заверил, что жителям будет оказана вся необходимая помощь.Ранее Новошахтинский нефтезавод приостановил работу после ночной атаки ВСУ на Ростовскую область. В регионе ввели локальный режим ЧС в границах населенных пунктов, пострадавших после массированной украинский атаки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Ростовскую область - что известноУвеличилось число погибших при атаке ВСУ на Ростовскую областьАрмия России проломила оборону ВСУ на ряде участков фронта
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, ростовская область, юрий слюсарь, происшествия
Десятки дронов сбили над Ростовской областью - загорелись поля и лес

Над Ростовской областью сбили более 70 дронов ВСУ за ночь

07:53 27.08.2026
 
© МЧС РоссииЛесной пожар
Лесной пожар
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Больше 70 вражеских беспилотников уничтожили силы ПВО над Ростовской областью за ночь. В результате падения обломков в полях и в лесничестве произошли пожары. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 70 БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и 8 районах области: Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Тарасовском, Каменском, Красносулинском, Багаевском, Азовском", - написал он в МАКС.
По информации Слюсаря, в результате падения обломков беспилотников в Тарасовском районе повреждения получили два частных дома, хозпостройки и автомобиль. В Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах загорелась на скошенном поле сухая трава.
"В Шолоховском лесничестве в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание леса. По данным на 7.00, пожар на площади 3,3 га локализован", - добавил он.
Также губернатор заверил, что жителям будет оказана вся необходимая помощь.
Ранее Новошахтинский нефтезавод приостановил работу после ночной атаки ВСУ на Ростовскую область. В регионе ввели локальный режим ЧС в границах населенных пунктов, пострадавших после массированной украинский атаки.
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Новости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымРостовская областьЮрий СлюсарьПроисшествия
 
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