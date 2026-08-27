https://crimea.ria.ru/20260827/chp-v-peterburge-odin-chelovek-pogib-i-odin-ranen-pri-vozgoranii-avtomobilya-1158851481.html

ЧП в Петербурге: один человек погиб и один ранен при возгорании автомобиля

ЧП в Петербурге: один человек погиб и один ранен при возгорании автомобиля - РИА Новости Крым, 27.08.2026

ЧП в Петербурге: один человек погиб и один ранен при возгорании автомобиля

Следственные органы расследуют обстоятельства гибели человека в загоревшемся автомобиле в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает региональное... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T12:29

2026-08-27T12:29

2026-08-27T12:40

санкт-петербург

происшествия

автомобиль

пожар

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/12/1119163330_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1c6d0a61972cf610dac096f3ba3d4a58.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Следственные органы расследуют обстоятельства гибели человека в загоревшемся автомобиле в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами проводят осмотр места происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия, автомобиль, пожар, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости