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ЧП в Петербурге: один человек погиб и один ранен при возгорании автомобиля
ЧП в Петербурге: один человек погиб и один ранен при возгорании автомобиля - РИА Новости Крым, 27.08.2026
ЧП в Петербурге: один человек погиб и один ранен при возгорании автомобиля
Следственные органы расследуют обстоятельства гибели человека в загоревшемся автомобиле в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает региональное... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T12:29
2026-08-27T12:29
2026-08-27T12:40
санкт-петербург
происшествия
автомобиль
пожар
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Следственные органы расследуют обстоятельства гибели человека в загоревшемся автомобиле в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами проводят осмотр места происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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санкт-петербург, происшествия, автомобиль, пожар, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
ЧП в Петербурге: один человек погиб и один ранен при возгорании автомобиля
В Петербурге один человек погиб и один ранен при возгорании автомобиля - возбуждено дело
12:29 27.08.2026 (обновлено: 12:40 27.08.2026)