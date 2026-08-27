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Число погибших при наводнении в Непале выросло до 389 человек - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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Число погибших при наводнении в Непале выросло до 389 человек
Число погибших при наводнении в Непале выросло до 389 человек - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Число погибших при наводнении в Непале выросло до 389 человек
По официальным данным, число жертв наводнения в Непале выросло до 389 человек. Об этом со ссылкой на полицию сообщает издание Ratopati, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T20:54
2026-08-27T20:54
непал
новости
наводнение
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. По официальным данным, число жертв наводнения в Непале выросло до 389 человек. Об этом со ссылкой на полицию сообщает издание Ratopati, пишет РИА Новости.Накануне сообщалось, что без вести пропали 580 человек и погибли 157.Мощный поток воды в горном Непале обрушился в реку Бхоте-Коши в среду, 26 августа. Причинами называют землетрясение и последовавший за ним оползень. Управление Непала по туризму сообщило, что, по состоянию на 27 августа, пропавшими без вести считаются восемь российских граждан, двое были спасены. В день бедствия в управление страны по туризму сообщали, что без вести пропали около 400 туристов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять пропавших российских альпинистов найдены погибшими в НепалеБедствие в Непале: из-за наводнения без вести пропали почти 400 туристовВ Непале семь человек погибли и четверо пропали при сходе лавины
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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непал, новости, наводнение, происшествия
Число погибших при наводнении в Непале выросло до 389 человек

Число погибших при наводнении в Непале выросло до 389 человек – СМИ

20:54 27.08.2026
 
© Скриншот с видео очевидцаНаводнение в Непале
Наводнение в Непале
© Скриншот с видео очевидца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. По официальным данным, число жертв наводнения в Непале выросло до 389 человек. Об этом со ссылкой на полицию сообщает издание Ratopati, пишет РИА Новости.
"Пока было обнаружено 389 тел", – сказано в сообщении. Уточняется, что число пострадавших от наводнения на данный момент достигло 466.
Накануне сообщалось, что без вести пропали 580 человек и погибли 157.
Мощный поток воды в горном Непале обрушился в реку Бхоте-Коши в среду, 26 августа. Причинами называют землетрясение и последовавший за ним оползень. Управление Непала по туризму сообщило, что, по состоянию на 27 августа, пропавшими без вести считаются восемь российских граждан, двое были спасены. В день бедствия в управление страны по туризму сообщали, что без вести пропали около 400 туристов.
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НепалНовостиНаводнениеПроисшествия
 
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