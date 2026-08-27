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Число погибших при наводнении в Непале выросло до 389 человек

Число погибших при наводнении в Непале выросло до 389 человек - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Число погибших при наводнении в Непале выросло до 389 человек

По официальным данным, число жертв наводнения в Непале выросло до 389 человек. Об этом со ссылкой на полицию сообщает издание Ratopati, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T20:54

2026-08-27T20:54

2026-08-27T20:54

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новости

наводнение

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. По официальным данным, число жертв наводнения в Непале выросло до 389 человек. Об этом со ссылкой на полицию сообщает издание Ratopati, пишет РИА Новости.Накануне сообщалось, что без вести пропали 580 человек и погибли 157.Мощный поток воды в горном Непале обрушился в реку Бхоте-Коши в среду, 26 августа. Причинами называют землетрясение и последовавший за ним оползень. Управление Непала по туризму сообщило, что, по состоянию на 27 августа, пропавшими без вести считаются восемь российских граждан, двое были спасены. В день бедствия в управление страны по туризму сообщали, что без вести пропали около 400 туристов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять пропавших российских альпинистов найдены погибшими в НепалеБедствие в Непале: из-за наводнения без вести пропали почти 400 туристовВ Непале семь человек погибли и четверо пропали при сходе лавины

непал

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

непал, новости, наводнение, происшествия