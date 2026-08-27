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Беспилотники атаковали турецкое судно в Черном море у берегов Туапсе - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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Беспилотники атаковали турецкое судно в Черном море у берегов Туапсе
Беспилотники атаковали турецкое судно в Черном море у берегов Туапсе - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Беспилотники атаковали турецкое судно в Черном море у берегов Туапсе
Коммерческое судно, принадлежащее турецкой компании, подверглось атаке беспилотников в Черном море у берегов Туапсе. Об этом сообщает турецкий портал 61saat. РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T12:58
2026-08-27T13:47
черное море
атаки всу
турция
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украина
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Коммерческое судно, принадлежащее турецкой компании, подверглось атаке беспилотников в Черном море у берегов Туапсе. Об этом сообщает турецкий портал 61saat.В результате на судне возник пожар. По предварительным данным, пострадали пять членов экипажа.Сообщается, что атака была совершена с помощью трех дронов. На судне продолжают тушить пожар.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что войска киевского режима с начала 2026 года поразили 214 гражданских судов в Черном море под флагами разных стран мира.Дипломат подчеркнула, что режим Владимира Зеленского продолжает создавать военные угрозы для государств Черноморского региона.Председатель правления крупной турецкой судоходной компании "Трансбосфор" Мустафа Джан заявил, что Украина занимается пиратством, нанося удары по торговым судам в Черном море. Он напомнил, что в июле этого года в течение трех дней ВСУ атаковали 35 гражданских судов, в том числе под флагом Турции.Убытки Турции из-за украинских ударов и почти полной остановки судоходства в Черном море в ближайшие три месяца составят 20 миллиардов долларов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ввод моратория на военные действия в Черном море: ответ МИД РоссииРоссия выработала меры для защиты следующих из портов РФ судовКонтролировать безопасность российских судов в море будет новый институт
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черное море, атаки всу, турция, новости, украина, беспилотник (бпла, дрон)
Беспилотники атаковали турецкое судно в Черном море у берегов Туапсе

Турецкое коммерческое судно подверглось атаке беспилотников в Черном море у берегов Туапсе

12:58 27.08.2026 (обновлено: 13:47 27.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Коммерческое судно, принадлежащее турецкой компании, подверглось атаке беспилотников в Черном море у берегов Туапсе. Об этом сообщает турецкий портал 61saat.
"Судно под названием Lider Bordo Mavi, которое направлялось из порта Самсун для перевозки грузов в российский порт Туапсе, было атаковано беспилотниками у порта Туапсе", - говорится в сообщении.
В результате на судне возник пожар. По предварительным данным, пострадали пять членов экипажа.
Сообщается, что атака была совершена с помощью трех дронов. На судне продолжают тушить пожар.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что войска киевского режима с начала 2026 года поразили 214 гражданских судов в Черном море под флагами разных стран мира.
Дипломат подчеркнула, что режим Владимира Зеленского продолжает создавать военные угрозы для государств Черноморского региона.
Председатель правления крупной турецкой судоходной компании "Трансбосфор" Мустафа Джан заявил, что Украина занимается пиратством, нанося удары по торговым судам в Черном море. Он напомнил, что в июле этого года в течение трех дней ВСУ атаковали 35 гражданских судов, в том числе под флагом Турции.
Убытки Турции из-за украинских ударов и почти полной остановки судоходства в Черном море в ближайшие три месяца составят 20 миллиардов долларов.
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Черное мореАтаки ВСУТурцияНовостиУкраинаБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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