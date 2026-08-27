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Автомобиль с дороги вылетел в людей на тротуаре в Москве - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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Автомобиль с дороги вылетел в людей на тротуаре в Москве
Автомобиль с дороги вылетел в людей на тротуаре в Москве - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Автомобиль с дороги вылетел в людей на тротуаре в Москве
После столкновения с машиной на дороге на юго-западе Москвы автомобиль вылетел на тротуар, где находились люди – на данный момент известно о двух пострадавших. РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T21:22
2026-08-27T21:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. После столкновения с машиной на дороге на юго-западе Москвы автомобиль вылетел на тротуар, где находились люди – на данный момент известно о двух пострадавших. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ, на юго-западе Москвы, на пересечении улицы Каховка и Севастопольского проспекта, произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из которых после столкновения выехал на тротуар.На кадрах с места, которые публикуют очевидцы в социальных сетях, видно, что элементы кузова и другие детали Mercedes сильно пострадали, некоторые детали автомобиля разбросаны по тротуару и проезжей части.На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму два человека погибли в ДТП и 26 пострадалиПодросток пострадал при столкновении двух мопедов в КрымуПятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в аэропорту Антальи
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новости, москва, автомобиль, происшествия, дтп
Автомобиль с дороги вылетел в людей на тротуаре в Москве

Машина вылетела на тротуар в людей после столкновения с другим авто в Москве

21:22 27.08.2026 (обновлено: 21:37 27.08.2026)
 
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ДТП - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. После столкновения с машиной на дороге на юго-западе Москвы автомобиль вылетел на тротуар, где находились люди – на данный момент известно о двух пострадавших.
Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ, на юго-западе Москвы, на пересечении улицы Каховка и Севастопольского проспекта, произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из которых после столкновения выехал на тротуар.
"По предварительным данным произошло столкновение автомобилей Mercedes и Haval с последующим выездом Mercedes на тротуар. В результате произошедшего пострадали водитель Haval и один пешеход, который находился на тротуаре", – сказано в сообщении ведомства.
На кадрах с места, которые публикуют очевидцы в социальных сетях, видно, что элементы кузова и другие детали Mercedes сильно пострадали, некоторые детали автомобиля разбросаны по тротуару и проезжей части.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.
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