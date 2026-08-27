https://crimea.ria.ru/20260827/avtomobil-s-dorogi-vyletel-v-lyudey-na-trotuare-v-moskve-1158876966.html

Автомобиль с дороги вылетел в людей на тротуаре в Москве

Автомобиль с дороги вылетел в людей на тротуаре в Москве - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Автомобиль с дороги вылетел в людей на тротуаре в Москве

После столкновения с машиной на дороге на юго-западе Москвы автомобиль вылетел на тротуар, где находились люди – на данный момент известно о двух пострадавших. РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T21:22

2026-08-27T21:22

2026-08-27T21:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. После столкновения с машиной на дороге на юго-западе Москвы автомобиль вылетел на тротуар, где находились люди – на данный момент известно о двух пострадавших. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ, на юго-западе Москвы, на пересечении улицы Каховка и Севастопольского проспекта, произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из которых после столкновения выехал на тротуар.На кадрах с места, которые публикуют очевидцы в социальных сетях, видно, что элементы кузова и другие детали Mercedes сильно пострадали, некоторые детали автомобиля разбросаны по тротуару и проезжей части.На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму два человека погибли в ДТП и 26 пострадалиПодросток пострадал при столкновении двух мопедов в КрымуПятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в аэропорту Антальи

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, москва, автомобиль, происшествия, дтп