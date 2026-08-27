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Армия России занимает выгодные рубежи: что изменилось в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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Армия России занимает выгодные рубежи: что изменилось в зоне СВО за сутки
Армия России занимает выгодные рубежи: что изменилось в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Армия России занимает выгодные рубежи: что изменилось в зоне СВО за сутки
Армия России продолжает брать выгодные рубежи в зоне СВО. Суточные потери ВСУ превысили 1450 боевиков, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T13:43
2026-08-27T13:43
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Армия России продолжает брать выгодные рубежи в зоне СВО. Суточные потери ВСУ превысили 1450 боевиков, сообщили в четверг в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, вооруженные украинские банды побиты под Уланово и Садками в Сумской области.В Харьковской области формирования ВСУ ослаблены на подходах к Приколотному, Бережному, Петропавловке, Липцам и Слатино.Потери ВСУ в обозначенном квадрате составили 245 боевиков, три броневика, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии.Подразделения группировки "Запад" встали на более выгодные рубежи и позиции, разбив ВСУ возле Пролетарского в Харьковской области, а в ДНР - в окрестностях Сидорово, Маяков и Крестища."Потери противника составили до 210 военнослужащих, 20 автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, силы режима Зеленского поражены близ Краматорска, Дружковки, Семеновки и Николаевки на территории ДНР.На этой линии фронта ВСУ потеряли больше 190 боевиков, 30 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, уточнили в ведомстве.Подразделения группировки войск "Центр" также заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потерпели поражение в районах населенных пунктов Ивановка, Новопавловка Днепропетровской области, а также возле Андреевки, сел Доброполье и Белозерское в ДНР.Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Трудовое, Отришки, Омельник, Барвиновка Запорожской области, Мировка и Васильковка Днепропетровской области."Противник потерял свыше 360 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей", - сообщили в пресс-службе.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитрово, Орехов и Новояковлевка Запорожской области. Российские бойцы уничтожили 55 боевиков ВСУ, 19 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Ранее в четверг сообщалось, что бойцы российской армии освободили Шевченковское в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Наступление на Славянск и Краматорск: в Генштабе рассказали об успехах ВС РФАрмия России разгромила в Киеве крупный центр хранения FPV-дронов и 24 хранилища ВСУПВО уничтожила 267 украинских беспилотников над территорией России
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика
Армия России занимает выгодные рубежи: что изменилось в зоне СВО за сутки

Новости СВО: потери украинских сил не сокращаются

13:43 27.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Армия России продолжает брать выгодные рубежи в зоне СВО. Суточные потери ВСУ превысили 1450 боевиков, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, вооруженные украинские банды побиты под Уланово и Садками в Сумской области.
В Харьковской области формирования ВСУ ослаблены на подходах к Приколотному, Бережному, Петропавловке, Липцам и Слатино.
Потери ВСУ в обозначенном квадрате составили 245 боевиков, три броневика, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Подразделения группировки "Запад" встали на более выгодные рубежи и позиции, разбив ВСУ возле Пролетарского в Харьковской области, а в ДНР - в окрестностях Сидорово, Маяков и Крестища.
"Потери противника составили до 210 военнослужащих, 20 автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, силы режима Зеленского поражены близ Краматорска, Дружковки, Семеновки и Николаевки на территории ДНР.
На этой линии фронта ВСУ потеряли больше 190 боевиков, 30 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, уточнили в ведомстве.
Сводка Минобороны РФСводка Минобороны РФ
Подразделения группировки войск "Центр" также заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потерпели поражение в районах населенных пунктов Ивановка, Новопавловка Днепропетровской области, а также возле Андреевки, сел Доброполье и Белозерское в ДНР.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 390 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и три радиолокационные станции", - сказано в сводке.
Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Трудовое, Отришки, Омельник, Барвиновка Запорожской области, Мировка и Васильковка Днепропетровской области.
"Противник потерял свыше 360 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей", - сообщили в пресс-службе.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитрово, Орехов и Новояковлевка Запорожской области. Российские бойцы уничтожили 55 боевиков ВСУ, 19 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Ранее в четверг сообщалось, что бойцы российской армии освободили Шевченковское в Запорожской области.
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Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииНовости
 
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