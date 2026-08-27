https://crimea.ria.ru/20260827/39-bespilotnikov-vsu-likvidirovali-nad-regionami-rossii-1158869599.html

39 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России

39 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 27.08.2026

39 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России

39 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в течение дня 27 августа над Азовским и Черным морями, Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T20:39

2026-08-27T20:39

2026-08-27T20:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. 39 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в течение дня 27 августа над Азовским и Черным морями, Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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брянская область

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2026

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