https://crimea.ria.ru/20260827/39-bespilotnikov-vsu-likvidirovali-nad-regionami-rossii-1158869599.html
39 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
39 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 27.08.2026
39 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
39 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в течение дня 27 августа над Азовским и Черным морями, Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T20:39
2026-08-27T20:39
2026-08-27T20:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. 39 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в течение дня 27 августа над Азовским и Черным морями, Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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39 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
39 беспилотников ВСУ ликвидировали над над Крымом и другими регионами России 27 августа
20:39 27.08.2026 (обновлено: 20:47 27.08.2026)