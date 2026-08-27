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39 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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39 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
39 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 27.08.2026
39 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
39 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в течение дня 27 августа над Азовским и Черным морями, Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T20:39
2026-08-27T20:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. 39 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в течение дня 27 августа над Азовским и Черным морями, Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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39 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России

39 беспилотников ВСУ ликвидировали над над Крымом и другими регионами России 27 августа

20:39 27.08.2026 (обновлено: 20:47 27.08.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. 39 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в течение дня 27 августа над Азовским и Черным морями, Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей.
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