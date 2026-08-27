https://crimea.ria.ru/20260827/118-udarov-vsu-dvoe-detey-i-14-vzroslykh-raneny-v-belgorodskoy-oblasti-1158845368.html

118 ударов ВСУ: двое детей и 14 взрослых ранены в Белгородской области

118 ударов ВСУ: двое детей и 14 взрослых ранены в Белгородской области - РИА Новости Крым, 27.08.2026

118 ударов ВСУ: двое детей и 14 взрослых ранены в Белгородской области

Шестнадцать мирных жителей, в числе которых двое детей, ранены в результате ударов ВСУ в Белгородской области за сутки. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T10:29

2026-08-27T10:29

2026-08-27T10:29

белгородская область

александр шуваев

атаки всу

обстрелы белгородской области

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Шестнадцать мирных жителей, в числе которых двое детей, ранены в результате ударов ВСУ в Белгородской области за сутки. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев, уточнив, что за этот период боевики 118 раз атаковали территорию региона.ВСУ били по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам.Сутками ранее Белгородская область 147 раз подвергалась атакам украинских вооруженных формирований, тогда погиб один человек и были ранены 12.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление на Славянск и Краматорск: в Генштабе рассказали об успехах ВС РФАрмия России разгромила в Киеве крупный центр хранения FPV-дронов и 24 хранилища ВСУПВО уничтожила 267 украинских беспилотников над территорией России

белгородская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, александр шуваев, атаки всу, обстрелы белгородской области, новости сво