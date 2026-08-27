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118 ударов ВСУ: двое детей и 14 взрослых ранены в Белгородской области - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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118 ударов ВСУ: двое детей и 14 взрослых ранены в Белгородской области
118 ударов ВСУ: двое детей и 14 взрослых ранены в Белгородской области - РИА Новости Крым, 27.08.2026
118 ударов ВСУ: двое детей и 14 взрослых ранены в Белгородской области
Шестнадцать мирных жителей, в числе которых двое детей, ранены в результате ударов ВСУ в Белгородской области за сутки. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T10:29
2026-08-27T10:29
белгородская область
александр шуваев
атаки всу
обстрелы белгородской области
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Шестнадцать мирных жителей, в числе которых двое детей, ранены в результате ударов ВСУ в Белгородской области за сутки. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев, уточнив, что за этот период боевики 118 раз атаковали территорию региона.ВСУ били по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам.Сутками ранее Белгородская область 147 раз подвергалась атакам украинских вооруженных формирований, тогда погиб один человек и были ранены 12.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление на Славянск и Краматорск: в Генштабе рассказали об успехах ВС РФАрмия России разгромила в Киеве крупный центр хранения FPV-дронов и 24 хранилища ВСУПВО уничтожила 267 украинских беспилотников над территорией России
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белгородская область, александр шуваев, атаки всу, обстрелы белгородской области, новости сво
118 ударов ВСУ: двое детей и 14 взрослых ранены в Белгородской области

ВСУ за сутки ударили 118 раз по Белгородской области - ранены 16 мирных жителей

10:29 27.08.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Шестнадцать мирных жителей, в числе которых двое детей, ранены в результате ударов ВСУ в Белгородской области за сутки. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев, уточнив, что за этот период боевики 118 раз атаковали территорию региона.

"В Белгородском, Борисовском, Валуйском и Шебекинском округах ранены 16 мирных жителей, среди которых два подростка. Четверо пострадавших находятся на стационарном лечении. Медики оказывают им всю необходимую помощь", - написал Шуваев в своем канале на платформе МАКС.

ВСУ били по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам.
"Противник совершил восемь обстрелов с использованием артиллерии, авиации и реактивной системы залпового огня. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 134 беспилотника", - отметил он.
Сутками ранее Белгородская область 147 раз подвергалась атакам украинских вооруженных формирований, тогда погиб один человек и были ранены 12.
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Белгородская областьАлександр ШуваевАтаки ВСУОбстрелы Белгородской областиНовости СВО
 
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