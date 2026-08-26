Рейтинг@Mail.ru
Жителей Котовска призвали не выходить на улицу из-за смога от пожара на складе - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260826/zhiteley-kotovska-prizvali-ne-vykhodit-na-ulitsu-iz-za-smoga-ot-pozhara-na-sklade-1158810871.html
Жителей Котовска призвали не выходить на улицу из-за смога от пожара на складе
Жителей Котовска призвали не выходить на улицу из-за смога от пожара на складе - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Жителей Котовска призвали не выходить на улицу из-за смога от пожара на складе
Власти Котовска призвали жителей города не выходить на улицу в ближайшие два дня из-за опасности отравления угарным газом вследствие масштабного пожара на... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T07:52
2026-08-26T07:53
тамбовская область
пожар
новости
атаки всу
происшествия
wildberries
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050893_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ccc287fe2626cdd0f34ad09c3f6f4efa.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Власти Котовска призвали жителей города не выходить на улицу в ближайшие два дня из-за опасности отравления угарным газом вследствие масштабного пожара на складе Wildberries. Об этом сообщил градоначальник Алексей Плахотников.В ночь на среду беспилотники ВСУ атаковали Котовск, в результате загорелся логистический центр Wildberries. По данным губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, по состоянию на утро площадь пожара превысила 100 тысяч квадратных метров.Мэр также призвал горожан держать закрытыми окна и балконы, а также пользоваться системой доставок продуктов и необходимых товаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
тамбовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050893_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_835f4ed204e8e30401d97341700b533c.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тамбовская область, пожар, новости, атаки всу, происшествия, wildberries
Жителей Котовска призвали не выходить на улицу из-за смога от пожара на складе

Жителей Котовска призвали не выходить на улицу из-за смога от пожара на складе Wildberries

07:52 26.08.2026 (обновлено: 07:53 26.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Власти Котовска призвали жителей города не выходить на улицу в ближайшие два дня из-за опасности отравления угарным газом вследствие масштабного пожара на складе Wildberries. Об этом сообщил градоначальник Алексей Плахотников.
В ночь на среду беспилотники ВСУ атаковали Котовск, в результате загорелся логистический центр Wildberries. По данным губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, по состоянию на утро площадь пожара превысила 100 тысяч квадратных метров.
"На складском комплексе Wildberries сильный пожар, дым и смог быстро распространяются на город. Во избежание отравления угарным газом и продуктами горения убедительно прошу вас воздержаться от активного перемещения по городу в ближайшие два дня", - написал Плахотников в своем канале в МАКС.
Мэр также призвал горожан держать закрытыми окна и балконы, а также пользоваться системой доставок продуктов и необходимых товаров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Тамбовская областьПожарНовостиАтаки ВСУПроисшествияWildberries
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:38Пожары в лесу увидят быстрее: система мониторинга молний появится в Крыму
08:27Число жертв пожара на Амурском ГХК увеличилось до семи
08:15Энергоснабжение Крыма: ограничения действуют на всей территории полуострова
08:0714 новорожденных погибли при пожаре в больнице в Пакистане
08:01Более 100 лет традиций: как развивается в Крыму санаторно-курортное лечение
07:52Жителей Котовска призвали не выходить на улицу из-за смога от пожара на складе
07:40Более 420 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами за ночь
07:34Бунт в Тернополе: в город стянули бронетехнику для подавления беспорядков
07:15Склад Wildberries в Котовске горит на площади 100 тысяч "квадратов"
07:08Крымский мост - обстановка утром в среду
06:54Севастопольцам предложат работу с заплатой до 130 тысяч рублей
06:51Стала известна причина поездки главы ЦРУ в Москву
06:35Беспилотник упал на дом в Липецкой области - два человека погибли и двое ранены
06:17Новости Крыма - что случилось за ночь
00:01Погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 26 августа
23:32В центре и на востоке Крыма работает ПВО
23:07Землетрясение у берегов Севастополя и режим ЧС в Ялте: главное за день
22:55Ювелирная точность: бойцы "Днепра" уничтожили авто с личным составом ВСУ
22:42В Минсельхозе России создали оперштаб для перенаправления экспорта продукции
Лента новостейМолния