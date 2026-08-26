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Жителей Котовска призвали не выходить на улицу из-за смога от пожара на складе
Жителей Котовска призвали не выходить на улицу из-за смога от пожара на складе - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Жителей Котовска призвали не выходить на улицу из-за смога от пожара на складе
Власти Котовска призвали жителей города не выходить на улицу в ближайшие два дня из-за опасности отравления угарным газом вследствие масштабного пожара на... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T07:52
2026-08-26T07:52
2026-08-26T07:53
тамбовская область
пожар
новости
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Власти Котовска призвали жителей города не выходить на улицу в ближайшие два дня из-за опасности отравления угарным газом вследствие масштабного пожара на складе Wildberries. Об этом сообщил градоначальник Алексей Плахотников.В ночь на среду беспилотники ВСУ атаковали Котовск, в результате загорелся логистический центр Wildberries. По данным губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, по состоянию на утро площадь пожара превысила 100 тысяч квадратных метров.Мэр также призвал горожан держать закрытыми окна и балконы, а также пользоваться системой доставок продуктов и необходимых товаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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тамбовская область, пожар, новости, атаки всу, происшествия, wildberries
Жителей Котовска призвали не выходить на улицу из-за смога от пожара на складе
Жителей Котовска призвали не выходить на улицу из-за смога от пожара на складе Wildberries
07:52 26.08.2026 (обновлено: 07:53 26.08.2026)