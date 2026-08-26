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Житель Адыгеи готовил теракт на военном объекте - ФСБ
Житель Адыгеи готовил теракт на военном объекте - ФСБ - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Житель Адыгеи готовил теракт на военном объекте - ФСБ
В Адыгее задержан местный житель, который по заданию украинских боевиков готовил теракт на одном из объектов Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T19:33
2026-08-26T19:33
2026-08-26T19:33
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республика адыгея
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Адыгее задержан местный житель, который по заданию украинских боевиков готовил теракт на одном из объектов Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.У задержанного изъяты самодельные зажигательные устройства, а также средства связи. В них содержится переписка с боевиком украинской террористической организации, координировавшим деятельность фигуранта.Ранее в ЦОС ФСБ сообщили о задержании в Кабардино-Балкарии 11 участников международной террористической организации, которые пропагандировали радикальную идеологию и совершали нападения на граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев через колл-центры пытается вербовать россиян для атак дронами – ФСБ8 человек арестованы за попытку атаки дронами на предприятие ВПК в ПодмосковьеСлежка за военными и подготовка терактов на ж/д: в Крыму задержан агент СБУ
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РИА Новости Крым
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россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), республика адыгея, теракт, министерство обороны рф
Житель Адыгеи готовил теракт на военном объекте - ФСБ
В Адыгее задержали местного жителя за подготовку теракта на военном объекте – ФСБ