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Житель Адыгеи готовил теракт на военном объекте - ФСБ - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Житель Адыгеи готовил теракт на военном объекте - ФСБ
Житель Адыгеи готовил теракт на военном объекте - ФСБ - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Житель Адыгеи готовил теракт на военном объекте - ФСБ
В Адыгее задержан местный житель, который по заданию украинских боевиков готовил теракт на одном из объектов Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T19:33
2026-08-26T19:33
россия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
республика адыгея
теракт
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Адыгее задержан местный житель, который по заданию украинских боевиков готовил теракт на одном из объектов Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.У задержанного изъяты самодельные зажигательные устройства, а также средства связи. В них содержится переписка с боевиком украинской террористической организации, координировавшим деятельность фигуранта.Ранее в ЦОС ФСБ сообщили о задержании в Кабардино-Балкарии 11 участников международной террористической организации, которые пропагандировали радикальную идеологию и совершали нападения на граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев через колл-центры пытается вербовать россиян для атак дронами – ФСБ8 человек арестованы за попытку атаки дронами на предприятие ВПК в ПодмосковьеСлежка за военными и подготовка терактов на ж/д: в Крыму задержан агент СБУ
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россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), республика адыгея, теракт, министерство обороны рф
Житель Адыгеи готовил теракт на военном объекте - ФСБ

В Адыгее задержали местного жителя за подготовку теракта на военном объекте – ФСБ

19:33 26.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Адыгее задержан местный житель, который по заданию украинских боевиков готовил теракт на одном из объектов Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
"В результате проведенных мероприятий в Майкопе задержан местный житель, планировавший совершение теракта в отношении одного из объектов Министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.
У задержанного изъяты самодельные зажигательные устройства, а также средства связи. В них содержится переписка с боевиком украинской террористической организации, координировавшим деятельность фигуранта.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили о задержании в Кабардино-Балкарии 11 участников международной террористической организации, которые пропагандировали радикальную идеологию и совершали нападения на граждан.
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РоссияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Республика АдыгеяТерактМинистерство обороны РФ
 
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