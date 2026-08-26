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ВСУ выпустили по Севастополю три ракеты "Фламинго"
ВСУ выпустили по Севастополю три ракеты "Фламинго" - РИА Новости Крым, 26.08.2026
ВСУ выпустили по Севастополю три ракеты "Фламинго"
Противник совершил ракетную атаку на Севастополь минувшей ночью. Военные сбили три украинские дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго". Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T09:25
2026-08-26T09:25
2026-08-26T09:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Противник совершил ракетную атаку на Севастополь минувшей ночью. Военные сбили три украинские дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По информации губернатора, ракеты сбили над акваторией Черного моря на значительном удалении от береговой черты города. Никто из людей не пострадал, повреждений городской инфраструктуры нет, подчеркнул Развожаев.Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 426 украинских беспилотников над 16-ю регионами страны, в том числе Крымом. Накануне поздно вечером канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым сообщил, что в центральных и восточных районах полуострова отработала система ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ 147 раз атаковали Белгородщину: один человек погиб и 12 раненыСклад Wildberries в Котовске горит на площади 100 тысяч "квадратов"На Кубани из-за падения дрона загорелся заповедник
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РИА Новости Крым
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атаки всу на крым, новости севастополя, севастополь, ракета "фламинго", безопасность республики крым и севастополя, новости сво, пво
ВСУ выпустили по Севастополю три ракеты "Фламинго"
В Севастополе силы ПВО сбили три украинские ракеты "Фламинго"
09:25 26.08.2026 (обновлено: 09:38 26.08.2026)