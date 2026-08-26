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ВСУ 147 раз атаковали Белгородщину: один человек погиб и 12 ранены - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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ВСУ 147 раз атаковали Белгородщину: один человек погиб и 12 ранены
ВСУ 147 раз атаковали Белгородщину: один человек погиб и 12 ранены - РИА Новости Крым, 26.08.2026
ВСУ 147 раз атаковали Белгородщину: один человек погиб и 12 ранены
Белгородская область за прошедшие сутки 147 раз подвергалась атакам украинских вооруженных формирований, погиб один и ранены 12 человек. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T09:17
2026-08-26T09:17
белгородская область
новости
россия
атаки всу
александр шуваев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Белгородская область за прошедшие сутки 147 раз подвергалась атакам украинских вооруженных формирований, погиб один и ранены 12 человек. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.Состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней тяжести, уточнил Шуваев.По его словам, противник произвел восемь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, четыре раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА.Расчеты противовоздушной обороны и задействованные подразделения сбили 193 беспилотника.Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на среду над 16-ю регионами России, в том числе Белгородской областью, были уничтожены 426 вражески БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Склад Wildberries в Котовске горит на площади 100 тысяч "квадратов"Беспилотник упал на дом в Липецкой области - два человека погибли и двое ранены39 беспилотников ВСУ ликвидировали над Черным морем и регионами России
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Новости
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РИА Новости Крым
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белгородская область, новости, россия, атаки всу, александр шуваев
ВСУ 147 раз атаковали Белгородщину: один человек погиб и 12 ранены

При атаке ВСУ на Белгородскую область один человек погиб и 12 ранены

09:17 26.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Белгородская область за прошедшие сутки 147 раз подвергалась атакам украинских вооруженных формирований, погиб один и ранены 12 человек. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

"За минувшие сутки ВСУ 147 раз атаковали территорию Белгородской области. К сожалению, при целенаправленной атаке киевского режима в Грайворонском округе погибла мирная жительница. В Белгородском, Борисовском, Валуйском, Корочанском, Прохоровском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили 12 человек", - написал он в МАКС.

Состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней тяжести, уточнил Шуваев.
По его словам, противник произвел восемь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, четыре раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА.
Расчеты противовоздушной обороны и задействованные подразделения сбили 193 беспилотника.
Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на среду над 16-ю регионами России, в том числе Белгородской областью, были уничтожены 426 вражески БПЛА.
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Белгородская областьНовостиРоссияАтаки ВСУАлександр Шуваев
 
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