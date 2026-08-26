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ВСУ 147 раз атаковали Белгородщину: один человек погиб и 12 ранены

ВСУ 147 раз атаковали Белгородщину: один человек погиб и 12 ранены - РИА Новости Крым, 26.08.2026

ВСУ 147 раз атаковали Белгородщину: один человек погиб и 12 ранены

Белгородская область за прошедшие сутки 147 раз подвергалась атакам украинских вооруженных формирований, погиб один и ранены 12 человек. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T09:17

2026-08-26T09:17

2026-08-26T09:17

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атаки всу

александр шуваев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Белгородская область за прошедшие сутки 147 раз подвергалась атакам украинских вооруженных формирований, погиб один и ранены 12 человек. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.Состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней тяжести, уточнил Шуваев.По его словам, противник произвел восемь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, четыре раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА.Расчеты противовоздушной обороны и задействованные подразделения сбили 193 беспилотника.Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на среду над 16-ю регионами России, в том числе Белгородской областью, были уничтожены 426 вражески БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Склад Wildberries в Котовске горит на площади 100 тысяч "квадратов"Беспилотник упал на дом в Липецкой области - два человека погибли и двое ранены39 беспилотников ВСУ ликвидировали над Черным морем и регионами России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, новости, россия, атаки всу, александр шуваев