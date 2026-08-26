https://crimea.ria.ru/20260826/vse-shkoly-kryma-poluchat-dostup-k-tsifrovoy-biblioteke-1158802870.html

Все школы Крыма получат доступ к цифровой библиотеке

Все школы Крыма получат доступ к цифровой библиотеке - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Все школы Крыма получат доступ к цифровой библиотеке

С 1 сентября все школы Крыма получат доступ к цифровой библиотеке. Об этом сообщили в Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым. РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T09:56

2026-08-26T09:56

2026-08-26T09:56

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цифровизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября все школы Крыма получат доступ к цифровой библиотеке. Об этом сообщили в Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым.Проект цифровой библиотеки презентовал на ежегодной августовской педагогической коллегии, организованной Минобразования РК, проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Алексей Лукьянович.По словам министра образования, науки и молодежи Крыма Валентины Лаврик, новый учебный год станет временем новых возможностей, укрепления традиционных ценностей и дальнейшего развития системы образования полуострова.Ранее сообщалось, что линейки для первоклассников и выпускников школ в Симферополе пройдут в закрытом режиме. Этого требуют меры безопасности. По одному родителю может прийти с ребенком. В Симферополе за парты 1 сентября сядут около 5 тысяч первоклассников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Если не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧСВ школах России звонки заменят песнямиЧто стоит дарить учителю на 1 сентября: советы эксперта

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, школа, образование в крыму и севастополе, библиотека, цифровизация