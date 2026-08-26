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Все школы Крыма получат доступ к цифровой библиотеке - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Все школы Крыма получат доступ к цифровой библиотеке
Все школы Крыма получат доступ к цифровой библиотеке - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Все школы Крыма получат доступ к цифровой библиотеке
С 1 сентября все школы Крыма получат доступ к цифровой библиотеке. Об этом сообщили в Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым. РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T09:56
2026-08-26T09:56
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новости крыма
школа
образование в крыму и севастополе
библиотека
цифровизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября все школы Крыма получат доступ к цифровой библиотеке. Об этом сообщили в Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым.Проект цифровой библиотеки презентовал на ежегодной августовской педагогической коллегии, организованной Минобразования РК, проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Алексей Лукьянович.По словам министра образования, науки и молодежи Крыма Валентины Лаврик, новый учебный год станет временем новых возможностей, укрепления традиционных ценностей и дальнейшего развития системы образования полуострова.Ранее сообщалось, что линейки для первоклассников и выпускников школ в Симферополе пройдут в закрытом режиме. Этого требуют меры безопасности. По одному родителю может прийти с ребенком. В Симферополе за парты 1 сентября сядут около 5 тысяч первоклассников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Если не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧСВ школах России звонки заменят песнямиЧто стоит дарить учителю на 1 сентября: советы эксперта
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РИА Новости Крым
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96
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крым, новости крыма, школа, образование в крыму и севастополе, библиотека, цифровизация
Все школы Крыма получат доступ к цифровой библиотеке

Школам Крыма предоставят доступ к цифровой библиотеке с 1 сентября

09:56 26.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Макеев ДмитрийДетская библиотека, книжная полка, Одиссея
Детская библиотека, книжная полка, Одиссея - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости Крым . Макеев Дмитрий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября все школы Крыма получат доступ к цифровой библиотеке. Об этом сообщили в Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым.
Проект цифровой библиотеки презентовал на ежегодной августовской педагогической коллегии, организованной Минобразования РК, проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Алексей Лукьянович.
"Уже с 1 сентября доступ к этой единой базе качественных учебных и методических материалов получат абсолютно все школы Крыма", – отметили в министерстве.
По словам министра образования, науки и молодежи Крыма Валентины Лаврик, новый учебный год станет временем новых возможностей, укрепления традиционных ценностей и дальнейшего развития системы образования полуострова.

"Несмотря на вызовы времени, нам важно не только сохранить, но и приумножить результаты, полученные в прошлом году", – подчеркнула Лаврик.

Ранее сообщалось, что линейки для первоклассников и выпускников школ в Симферополе пройдут в закрытом режиме. Этого требуют меры безопасности. По одному родителю может прийти с ребенком. В Симферополе за парты 1 сентября сядут около 5 тысяч первоклассников.
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