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Воздушная тревога в Севастополе - граждан просят пройти в укрытия
Воздушная тревога в Севастополе - граждан просят пройти в укрытия - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Воздушная тревога в Севастополе - граждан просят пройти в укрытия
В Севастополе прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T21:54
2026-08-26T21:54
2026-08-26T22:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев.Это шестая тревога с начала суток. В течение дня в среду враг шесть раз пытался атаковать Севастополь с помощью беспилотников, всего с утра российские средства ПВО уничтожили шесть вражеских дронов над городом. В ночь на среду противник совершил ракетную атаку на Севастополь. Военные сбили три украинские дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго".В моменты возможной угрозы сигнал воздушной тревоги в Севастополе стали включать с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, расположенном в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Воздушная тревога в Севастополе - граждан просят пройти в укрытия
Воздушная тревога в Севастополе - граждан просят пройти в укрытия
21:54 26.08.2026 (обновлено: 22:12 26.08.2026)