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В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбито три вражеских беспилотника - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбито три вражеских беспилотника
В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбито три вражеских беспилотника - РИА Новости Крым, 26.08.2026
В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбито три вражеских беспилотника
Севастополь отражает атаку ВСУ, в городе сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.08.2026
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2026-08-26T12:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Севастополь отражает атаку ВСУ, в городе сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Губернатор отметил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия. Жителям и гостям города необходимо покинуть открытые пространства, оставаться в безопасных местах.Ранее сообщалось, что противник совершил первую за долгое время ракетную атаку на Севастополь минувшей ночью. Военные сбили три украинские дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго" над акваторией Черного моря.Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 426 украинских беспилотников над 16-ю регионами страны, в том числе Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбито три вражеских беспилотника

В Севастополе сбили три вражеских беспилотника на Северной стороне и в море

11:57 26.08.2026 (обновлено: 12:02 26.08.2026)
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Севастополь отражает атаку ВСУ, в городе сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито три БПЛА в районе Северной стороны и Балаклавском районе над акваторией на отдалении от берега", – написал он в своем канале в МАКС.
Губернатор отметил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия. Жителям и гостям города необходимо покинуть открытые пространства, оставаться в безопасных местах.
Ранее сообщалось, что противник совершил первую за долгое время ракетную атаку на Севастополь минувшей ночью. Военные сбили три украинские дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго" над акваторией Черного моря.
Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 426 украинских беспилотников над 16-ю регионами страны, в том числе Крымом.
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