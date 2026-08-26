https://crimea.ria.ru/20260826/v-sevastopole-otrazhayut-ataku-vsu---sbito-tri-vrazheskikh-bespilotnika-1158818955.html

В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбито три вражеских беспилотника

В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбито три вражеских беспилотника - РИА Новости Крым, 26.08.2026

В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбито три вражеских беспилотника

Севастополь отражает атаку ВСУ, в городе сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T11:57

2026-08-26T11:57

2026-08-26T12:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Севастополь отражает атаку ВСУ, в городе сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Губернатор отметил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия. Жителям и гостям города необходимо покинуть открытые пространства, оставаться в безопасных местах.Ранее сообщалось, что противник совершил первую за долгое время ракетную атаку на Севастополь минувшей ночью. Военные сбили три украинские дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго" над акваторией Черного моря.Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 426 украинских беспилотников над 16-ю регионами страны, в том числе Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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