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В Севастополе объявили воздушную тревогу в третий раз с начала суток - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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В Севастополе объявили воздушную тревогу в третий раз с начала суток
В Севастополе объявили воздушную тревогу в третий раз с начала суток - РИА Новости Крым, 26.08.2026
В Севастополе объявили воздушную тревогу в третий раз с начала суток
В Севастополе прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T14:59
2026-08-26T15:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев.Ранее в среду сирены включали в половине первого ночи и в 10.40 утра. Сообщалось, что во время атаки ВСУ сбиты три дрона, а затем их число выросло до четырех. В ночь на среду противник совершил первую за долгое время ракетную атаку на Севастополь. Военные сбили три украинские дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго" над акваторией Черного моря.В моменты возможной угрозы сигнал воздушной тревоги в Севастополе стали включать с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, расположенном в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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В Севастополе объявили воздушную тревогу в третий раз с начала суток

Воздушная тревога объявлена в Севастополе в третий раз с начала суток

14:59 26.08.2026 (обновлено: 15:02 26.08.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – предупредил он в своем канала на платформе МАКС.
Ранее в среду сирены включали в половине первого ночи и в 10.40 утра. Сообщалось, что во время атаки ВСУ сбиты три дрона, а затем их число выросло до четырех. В ночь на среду противник совершил первую за долгое время ракетную атаку на Севастополь. Военные сбили три украинские дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго" над акваторией Черного моря.
В моменты возможной угрозы сигнал воздушной тревоги в Севастополе стали включать с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, расположенном в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала.
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