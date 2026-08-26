https://crimea.ria.ru/20260826/v-sevastopole-biznesu-ogranichat-podachu-elektroenergii-1158831650.html

В Севастополе бизнесу ограничат подачу электроэнергии

В Севастополе бизнесу ограничат подачу электроэнергии - РИА Новости Крым, 26.08.2026

В Севастополе бизнесу ограничат подачу электроэнергии

В Севастополе юридическим лицам ограничат режим потребления электроэнергии в четверг, 27 августа. Об этом предупредили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T16:51

2026-08-26T16:51

2026-08-26T16:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе юридическим лицам ограничат режим потребления электроэнергии в четверг, 27 августа. Об этом предупредили на предприятии "Севастопольэнерго".За неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим российским законодательством, уточнили на предприятии.Принимаемая мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации, уверяют энергетики.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ограничений введен: Севастополь перешел на график подачи света "3 через 3"Если не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧСВ Крыму сохраняется дефицит мощности - действуют ограничения электроснабжения

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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