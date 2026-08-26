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В Севастополе бизнесу ограничат подачу электроэнергии - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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В Севастополе бизнесу ограничат подачу электроэнергии
В Севастополе бизнесу ограничат подачу электроэнергии - РИА Новости Крым, 26.08.2026
В Севастополе бизнесу ограничат подачу электроэнергии
В Севастополе юридическим лицам ограничат режим потребления электроэнергии в четверг, 27 августа. Об этом предупредили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T16:51
2026-08-26T16:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе юридическим лицам ограничат режим потребления электроэнергии в четверг, 27 августа. Об этом предупредили на предприятии "Севастопольэнерго".За неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим российским законодательством, уточнили на предприятии.Принимаемая мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации, уверяют энергетики.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ограничений введен: Севастополь перешел на график подачи света "3 через 3"Если не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧСВ Крыму сохраняется дефицит мощности - действуют ограничения электроснабжения
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РИА Новости Крым
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В Севастополе бизнесу ограничат подачу электроэнергии

В Севастополе бизнесу ограничат подачу электроэнергии

16:51 26.08.2026
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Марина Лысцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе юридическим лицам ограничат режим потребления электроэнергии в четверг, 27 августа. Об этом предупредили на предприятии "Севастопольэнерго".
"В связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя, <…> 27 августа с 9:00 до 21:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Оно распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя", - говорится в сообщении.
За неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим российским законодательством, уточнили на предприятии.
Принимаемая мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации, уверяют энергетики.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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