https://crimea.ria.ru/20260826/v-rossii-sozdayut-pravdivyy-uchebnik-po-istorii-ukrainy-1158825151.html

В России создают правдивый учебник по истории Украины

В России создают правдивый учебник по истории Украины - РИА Новости Крым, 26.08.2026

В России создают правдивый учебник по истории Украины

В России будет создан правдивый учебник по истории Украины. Об этом сообщил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков на... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T14:21

2026-08-26T14:21

2026-08-26T14:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В России будет создан правдивый учебник по истории Украины. Об этом сообщил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По словам Мягкова, это будет правдивый учебник. Пособие будет освещать в том числе основные моменты, касающиеся единства древнерусского народа.Ранее сообщалось, что учащиеся российских школ в период с пятого по седьмой классы будут изучать историю ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Министерство просвещения Российской Федерации утвердило обновленный федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российским школам направили обновленный список внеурочных занятийВ российских школах появятся два новых предметаВ России проанализируют соответствие заданиям ЕГЭ учебников по русскому

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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