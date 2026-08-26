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В России создают правдивый учебник по истории Украины - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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В России создают правдивый учебник по истории Украины
В России создают правдивый учебник по истории Украины - РИА Новости Крым, 26.08.2026
В России создают правдивый учебник по истории Украины
В России будет создан правдивый учебник по истории Украины. Об этом сообщил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков на... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T14:21
2026-08-26T14:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В России будет создан правдивый учебник по истории Украины. Об этом сообщил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По словам Мягкова, это будет правдивый учебник. Пособие будет освещать в том числе основные моменты, касающиеся единства древнерусского народа.Ранее сообщалось, что учащиеся российских школ в период с пятого по седьмой классы будут изучать историю ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Министерство просвещения Российской Федерации утвердило обновленный федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российским школам направили обновленный список внеурочных занятийВ российских школах появятся два новых предметаВ России проанализируют соответствие заданиям ЕГЭ учебников по русскому
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, новости, учебники, образование в россии
В России создают правдивый учебник по истории Украины

В России создают учебник по истории Украины – Мягков

14:21 26.08.2026
 
© Depositphotos.comКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© Depositphotos.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В России будет создан правдивый учебник по истории Украины. Об этом сообщил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Можно приоткрыть небольшой такой секрет, то что сейчас готовится учебник, именно учебник, по истории Украины. Не на Украине, а в Российской Федерации", – процитировало Мягкова РИА Новости.
По словам Мягкова, это будет правдивый учебник. Пособие будет освещать в том числе основные моменты, касающиеся единства древнерусского народа.
Ранее сообщалось, что учащиеся российских школ в период с пятого по седьмой классы будут изучать историю ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Министерство просвещения Российской Федерации утвердило обновленный федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования.
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РоссияУкраинаНовостиУчебникиОбразование в России
 
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