https://crimea.ria.ru/20260826/v-nekotorykh-shkolakh-alushty-uroki-budut-dlitsya-40-minut-1158825448.html

В некоторых школах Алушты уроки будут длиться 40 минут

В некоторых школах Алушты уроки будут длиться 40 минут - РИА Новости Крым, 26.08.2026

В некоторых школах Алушты уроки будут длиться 40 минут

В Алуште с начала нового учебного года в некоторых школах уроки будут сокращены. Об этом сообщила начальник управления образования и молодежи администрации... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T14:40

2026-08-26T14:40

2026-08-26T14:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Алуште с начала нового учебного года в некоторых школах уроки будут сокращены. Об этом сообщила начальник управления образования и молодежи администрации города Галина Дубчак.По ее информации, новый учебный год начнется в штатном формате. Продолжительность уроков в городских школах, работающих в две смены, составит 40 минут, в остальных - 45 минут.Она отметила, что все укрытия в школах города соответствуют требованиям и полностью обеспечены всем необходимым. В школах, где по проекту укрытия не предусмотрены, определены специальные помещения.Дубчак добавила, что во всех учреждениях разработан комплекс мероприятий для обеспечения безопасности детей. Проводится расчет общей потребности в финансировании мероприятий по оклейке окон бронепленкой.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с 1 сентября детские сады Крыма будут работать в штатном режиме. В то же время формат работы конкретных учреждений будет зависеть от оперативной обстановки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьный стандарт: учебный процесс в новом форматеМобильные телефоны запретят в российских школах с 1 сентябряВсе школы Крыма получат доступ к цифровой библиотеке

алушта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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