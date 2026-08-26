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В некоторых школах Алушты уроки будут длиться 40 минут - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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В некоторых школах Алушты уроки будут длиться 40 минут
В некоторых школах Алушты уроки будут длиться 40 минут - РИА Новости Крым, 26.08.2026
В некоторых школах Алушты уроки будут длиться 40 минут
В Алуште с начала нового учебного года в некоторых школах уроки будут сокращены. Об этом сообщила начальник управления образования и молодежи администрации... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T14:40
2026-08-26T14:40
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образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Алуште с начала нового учебного года в некоторых школах уроки будут сокращены. Об этом сообщила начальник управления образования и молодежи администрации города Галина Дубчак.По ее информации, новый учебный год начнется в штатном формате. Продолжительность уроков в городских школах, работающих в две смены, составит 40 минут, в остальных - 45 минут.Она отметила, что все укрытия в школах города соответствуют требованиям и полностью обеспечены всем необходимым. В школах, где по проекту укрытия не предусмотрены, определены специальные помещения.Дубчак добавила, что во всех учреждениях разработан комплекс мероприятий для обеспечения безопасности детей. Проводится расчет общей потребности в финансировании мероприятий по оклейке окон бронепленкой.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с 1 сентября детские сады Крыма будут работать в штатном режиме. В то же время формат работы конкретных учреждений будет зависеть от оперативной обстановки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьный стандарт: учебный процесс в новом форматеМобильные телефоны запретят в российских школах с 1 сентябряВсе школы Крыма получат доступ к цифровой библиотеке
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школа, алушта, образование в крыму и севастополе, образование в россии, новости крыма, крым
В некоторых школах Алушты уроки будут длиться 40 минут

В некоторых школах Алушты уроки будут длиться 40 минут

14:40 26.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень знаний
День знаний - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Алуште с начала нового учебного года в некоторых школах уроки будут сокращены. Об этом сообщила начальник управления образования и молодежи администрации города Галина Дубчак.
По ее информации, новый учебный год начнется в штатном формате. Продолжительность уроков в городских школах, работающих в две смены, составит 40 минут, в остальных - 45 минут.
"Работа образовательных организаций может корректироваться в зависимости от оперативной обстановки", – сказала Дубчак.
Она отметила, что все укрытия в школах города соответствуют требованиям и полностью обеспечены всем необходимым. В школах, где по проекту укрытия не предусмотрены, определены специальные помещения.
Дубчак добавила, что во всех учреждениях разработан комплекс мероприятий для обеспечения безопасности детей. Проводится расчет общей потребности в финансировании мероприятий по оклейке окон бронепленкой.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с 1 сентября детские сады Крыма будут работать в штатном режиме. В то же время формат работы конкретных учреждений будет зависеть от оперативной обстановки.
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ШколаАлуштаОбразование в Крыму и СевастополеОбразование в РоссииНовости КрымаКрым
 
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