Рейтинг@Mail.ru
В Крыму жителей и гостей Ялты просят не паниковать – что происходит - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260826/v-krymu-zhiteley-i-gostey-yalty-prosyat-ne-panikovat--chto-proiskhodit-1158832474.html
В Крыму жителей и гостей Ялты просят не паниковать – что происходит
В Крыму жителей и гостей Ялты просят не паниковать – что происходит - РИА Новости Крым, 26.08.2026
В Крыму жителей и гостей Ялты просят не паниковать – что происходит
В Ялте вечером в среду, 26 августа, будут раздаваться громкие звуки – в регионе военные проводят учения. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T17:35
2026-08-26T17:35
ялта
учения
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/12/1145782455_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f7272efb796e7e3c124e0ec5b103da9f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Ялте вечером в среду, 26 августа, будут раздаваться громкие звуки – в регионе военные проводят учения. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба курорта.Жителей и гостей региона просят сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.Накануне вечером в Ялте до ночи также было громко по причине военных учений.В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым принял участие во Всероссийских антитеррористических ученияхШумовая граната взорвалась в школе в Подмосковье - пострадали учителяВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/12/1145782455_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_268b051814a2c68f88efcff5c4dc37f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, учения, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма
В Крыму жителей и гостей Ялты просят не паниковать – что происходит

В Ялте будет громко из-за учений военных вечером 27 августа - ЕДДС

17:35 26.08.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВид на Ялту
Вид на Ялту
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Ялте вечером в среду, 26 августа, будут раздаваться громкие звуки – в регионе военные проводят учения. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба курорта.
"Уважаемые жители и гости Ялты! В западном районе муниципального округа может быть шумно с 19:00 до 20:00 часов. Проводятся учения", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей региона просят сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.
Накануне вечером в Ялте до ночи также было громко по причине военных учений.
В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым принял участие во Всероссийских антитеррористических учениях
Шумовая граната взорвалась в школе в Подмосковье - пострадали учителя
В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
 
ЯлтаУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:35В Крыму жителей и гостей Ялты просят не паниковать – что происходит
17:10Режим временного ограничения электроснабжения снят в Севастополе
17:07Девять человек погибли при ударе ВСУ по рейсовому автобусу Лисичанск — Стаханов
17:02Первые данные о погибших в Непале - наводнение унесло жизни более 70 человек
16:51В Севастополе бизнесу ограничат подачу электроэнергии
16:40Крым в режиме ЧС: 27 августа власти озвучат ряд новых мер поддержки
16:12Новая атака ВСУ на Севастополь - сбиты еще два дрона
16:06Как вернуть ребенка в учебный ритм – советы Роспотребнадзора
15:49В Крыму продлили запрет на размещение детей в лагерях отдыха и спортивных базах
15:38Воздушную тревогу в Севастополе отменили
15:27Что происходит на Крымском мосту сейчас - оперативные данные
15:15Россиянам хотят бесплатно выдавать земельные участки при одном условии
15:05Бедствие в Непале: из-за наводнения без вести пропали почти 400 туристов
14:59В Севастополе объявили воздушную тревогу в третий раз с начала суток
14:55У берегов Севастополя произошло второе за сутки землетрясение
14:40В некоторых школах Алушты уроки будут длиться 40 минут
14:32Часть Раздольненского района Крыма осталась без газа из-за аварии
14:21В России создают правдивый учебник по истории Украины
13:50ФСБ вскрыла хищение 110 млн рублей на оборонном заводе "Звезда-Стрела"
13:42В Крыму ввели режим повышенной готовности
Лента новостейМолния