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В Крыму жителей и гостей Ялты просят не паниковать – что происходит
В Крыму жителей и гостей Ялты просят не паниковать – что происходит - РИА Новости Крым, 26.08.2026
В Крыму жителей и гостей Ялты просят не паниковать – что происходит
В Ялте вечером в среду, 26 августа, будут раздаваться громкие звуки – в регионе военные проводят учения. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T17:35
2026-08-26T17:35
2026-08-26T17:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Ялте вечером в среду, 26 августа, будут раздаваться громкие звуки – в регионе военные проводят учения. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба курорта.Жителей и гостей региона просят сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.Накануне вечером в Ялте до ночи также было громко по причине военных учений.В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым принял участие во Всероссийских антитеррористических ученияхШумовая граната взорвалась в школе в Подмосковье - пострадали учителяВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
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ялта, учения, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма
В Крыму жителей и гостей Ялты просят не паниковать – что происходит
В Ялте будет громко из-за учений военных вечером 27 августа - ЕДДС