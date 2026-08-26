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В Крыму жителей и гостей Ялты просят не паниковать – что происходит

В Крыму жителей и гостей Ялты просят не паниковать – что происходит - РИА Новости Крым, 26.08.2026

В Крыму жителей и гостей Ялты просят не паниковать – что происходит

В Ялте вечером в среду, 26 августа, будут раздаваться громкие звуки – в регионе военные проводят учения. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T17:35

2026-08-26T17:35

2026-08-26T17:35

ялта

учения

безопасность республики крым и севастополя

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Ялте вечером в среду, 26 августа, будут раздаваться громкие звуки – в регионе военные проводят учения. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба курорта.Жителей и гостей региона просят сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.Накануне вечером в Ялте до ночи также было громко по причине военных учений.В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым принял участие во Всероссийских антитеррористических ученияхШумовая граната взорвалась в школе в Подмосковье - пострадали учителяВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, учения, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма