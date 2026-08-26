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В Крыму выделили более 2 млрд рублей на модернизацию объектов культуры - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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В Крыму выделили более 2 млрд рублей на модернизацию объектов культуры
В Крыму выделили более 2 млрд рублей на модернизацию объектов культуры - РИА Новости Крым, 26.08.2026
В Крыму выделили более 2 млрд рублей на модернизацию объектов культуры
В Крыму в этом году выделены более 2 миллиардов рублей на модернизацию объектов культуры и строительство новых учреждений. Об этом сообщил председатель Совета... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T13:21
2026-08-26T13:21
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году выделены более 2 миллиардов рублей на модернизацию объектов культуры и строительство новых учреждений. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Как уточнил Гоцанюку, в этом году 230 миллионов направлены на капремонт Музея боевой славы в Ленино, библиотек и домов культуры, техническое оснащение 13 музеев, в том числе Центрального музея Тавриды, Крымского этнографического музея, создание модельных библиотек, а также обновление оборудования для филармонии, музыкального театра и детских школ искусств.Также продолжаются работы по реставрации Ханского дворца в Бахчисарае, дачи Стамболи и особняка Мазировой в Феодосии, зданий в Симферополе и Керчи.Кроме того, ведется установка модульных домов культуры в Раздольненском, Первомайском, Советском, Джанкойском и других районах республики. Параллельно продолжается модернизация действующих учреждений.По словам председателя Совмина, с 2014 года в Крыму уже отремонтированы и отреставрированы более 200 объектов культуры и культурного наследия на общую сумму 7,6 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Второй корпус галереи Айвазовского в Феодосии – когда закончат реставрациюЗамок искусства: музею "Ласточкино гнездо" 15 летНа территории Судакской крепости начались новые раскопки
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юрий гоцанюк, музеи крыма, крым, культура, новости крыма, совет министров рк, памятники крыма, памятники
В Крыму выделили более 2 млрд рублей на модернизацию объектов культуры

В Крыму отремонтировано более 200 объектов культуры с 2014 года – власти

13:21 26.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей-заповедник "Судакская крепость"
Музей-заповедник Судакская крепость - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году выделены более 2 миллиардов рублей на модернизацию объектов культуры и строительство новых учреждений. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"В 2026 году на реставрацию памятников, модернизацию музеев и строительство новых объектов культуры в Крыму выделено 2,2 млрд рублей", - написал крымский премьер в своем канале в МАКС.
Как уточнил Гоцанюку, в этом году 230 миллионов направлены на капремонт Музея боевой славы в Ленино, библиотек и домов культуры, техническое оснащение 13 музеев, в том числе Центрального музея Тавриды, Крымского этнографического музея, создание модельных библиотек, а также обновление оборудования для филармонии, музыкального театра и детских школ искусств.
Также продолжаются работы по реставрации Ханского дворца в Бахчисарае, дачи Стамболи и особняка Мазировой в Феодосии, зданий в Симферополе и Керчи.
Кроме того, ведется установка модульных домов культуры в Раздольненском, Первомайском, Советском, Джанкойском и других районах республики. Параллельно продолжается модернизация действующих учреждений.
По словам председателя Совмина, с 2014 года в Крыму уже отремонтированы и отреставрированы более 200 объектов культуры и культурного наследия на общую сумму 7,6 млрд рублей.
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