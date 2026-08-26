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В Крыму ввели режим повышенной готовности

В Крыму ввели режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 26.08.2026

В Крыму ввели режим повышенной готовности

Крымские энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды, которая ожидается в ближайшие несколько суток. Об этом... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T13:42

2026-08-26T13:42

2026-08-26T13:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Крымские энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды, которая ожидается в ближайшие несколько суток. Об этом проинформировали в "Крымэнерго".В случае нарушения электроснабжения необходимо звонить на круглосуточный телефон горячей линии: с мобильного - 8 800 506 00 12; со стационарного - 0 800 506 00 12.Ранее в среду в республиканском главке МЧС России сообщили, что на Крым надвигаются дожди и сильный порывистый ветер. Непогода продержится в регионе двое суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни со штормовым ветром накроют Крым 27 и 28 августаВ Крыму вводят особый противопожарный режим – что это значитАвгуст в Крыму: чего ждать от погоды в последний месяц лета

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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