Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ввели режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260826/v-krymu-vveli-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-1158823530.html
В Крыму ввели режим повышенной готовности
В Крыму ввели режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 26.08.2026
В Крыму ввели режим повышенной готовности
Крымские энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды, которая ожидается в ближайшие несколько суток. Об этом... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T13:42
2026-08-26T13:42
крым
новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
погода в крыму
крымская погода
штормовое предупреждение
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111440/17/1114401778_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e11df3488e9c6635ac201d218dfbb985.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Крымские энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды, которая ожидается в ближайшие несколько суток. Об этом проинформировали в "Крымэнерго".В случае нарушения электроснабжения необходимо звонить на круглосуточный телефон горячей линии: с мобильного - 8 800 506 00 12; со стационарного - 0 800 506 00 12.Ранее в среду в республиканском главке МЧС России сообщили, что на Крым надвигаются дожди и сильный порывистый ветер. Непогода продержится в регионе двое суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни со штормовым ветром накроют Крым 27 и 28 августаВ Крыму вводят особый противопожарный режим – что это значитАвгуст в Крыму: чего ждать от погоды в последний месяц лета
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111440/17/1114401778_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c29d079c07b801e71edf497e0fd0e66c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение
В Крыму ввели режим повышенной готовности

В Крыму энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды 27-28 августа

13:42 26.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанк Ливень в Симферополе. 8 мая 2018
Ливень в Симферополе. 8 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Крымские энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды, которая ожидается в ближайшие несколько суток. Об этом проинформировали в "Крымэнерго".
"В связи с неблагоприятными погодными условиями существует высокая вероятность возникновения аварий в электросетях. На предприятии действует режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
В случае нарушения электроснабжения необходимо звонить на круглосуточный телефон горячей линии: с мобильного - 8 800 506 00 12; со стационарного - 0 800 506 00 12.
Ранее в среду в республиканском главке МЧС России сообщили, что на Крым надвигаются дожди и сильный порывистый ветер. Непогода продержится в регионе двое суток.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ливни со штормовым ветром накроют Крым 27 и 28 августа
В Крыму вводят особый противопожарный режим – что это значит
Август в Крыму: чего ждать от погоды в последний месяц лета
 
КрымНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"Погода в КрымуКрымская погодаШтормовое предупреждение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:05Бедствие в Непале: из-за наводнения без вести пропали почти 400 туристов
14:59В Севастополе объявили воздушную тревогу в третий раз с начала суток
14:55У берегов Севастополя произошло второе за сутки землетрясение
14:40В некоторых школах Алушты уроки будут длиться 40 минут
14:32Часть Раздольненского района Крыма осталась без газа из-за аварии
14:21В России создают правдивый учебник по истории Украины
13:50ФСБ вскрыла хищение 110 млн рублей на оборонном заводе "Звезда-Стрела"
13:42В Крыму ввели режим повышенной готовности
13:31Армия России проломила оборону ВСУ на ряде участков фронта
13:21В Крыму выделили более 2 млрд рублей на модернизацию объектов культуры
13:1012 авиабомб и три ракеты "Фламинго" сбили над российской территорией за сутки
12:57Число сбитых над Севастополем дронов выросло до четырех
12:49Удар ВСУ по детскому центру в Краснодаре – под завалами нашли тело четвертого подростка
12:41Путин поговорил с президентом Сирии - о чем договорились
12:28В Севастополе прозвучал сигнал отмены воздушной тревоги
12:23Армия России освободила два населенных пункта в Сумской и Запорожской областях
12:15Ливни со штормовым ветром накроют Крым 27 и 28 августа
12:09Россия и Украина проводят обмен пленными по формуле "10 на 10"
11:57В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбито три вражеских беспилотника
11:50Подросток пострадал при столкновении двух мопедов в Крыму
Лента новостейМолния