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В Крыму скорректировали график движения восьми электричек - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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В Крыму скорректировали график движения восьми электричек
В Крыму скорректировали график движения восьми электричек - РИА Новости Крым, 26.08.2026
В Крыму скорректировали график движения восьми электричек
Расписание восьми пригородных поездов в Крыму изменится с 26 августа. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T08:49
2026-08-26T08:49
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
электричка
железные дороги крыма
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Расписание восьми пригородных поездов в Крыму изменится с 26 августа. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).В частности, это касается следующих электричек: Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте ЮППК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Единый билет существенно сократит затраты на общественный транспорт -экспертСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиватьсяКогда откроют движение по участку новой трассы в обход Алушты
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РИА Новости Крым
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юппк "южная пригородная пассажирская компания", электричка, железные дороги крыма, транспорт, логистика, новости крыма
В Крыму скорректировали график движения восьми электричек

В Крыму скорректировали график движения восьми пригородных поездов

08:49 26.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа севастопольском железнодорожном вокзале
На севастопольском железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Расписание восьми пригородных поездов в Крыму изменится с 26 августа. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
"С 26 августа 2026 года вводятся корректировки графика курсирования пригородных поездов", – говорится в сообщении.
В частности, это касается следующих электричек:
  • №6752 сообщением Джанкой – Армянск
  • №6849 сообщением Армянск — Джанкой
  • №6859 сообщением Армянск — Джанкой
  • №6816 сообщением Симферополь — Солёное Озеро
  • №6823 сообщением Солёное Озеро — Симферополь
  • №6828 сообщением Джанкой — Солёное Озеро
  • №6829 сообщением Солёное Озеро — Джанкой
Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте ЮППК.
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ЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"ЭлектричкаЖелезные дороги КрымаТранспортЛогистикаНовости Крыма
 
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