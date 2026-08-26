https://crimea.ria.ru/20260826/v-krymu-skorrektirovali-grafik-dvizheniya-vosmi-elektrichek-1158811910.html
В Крыму скорректировали график движения восьми электричек
В Крыму скорректировали график движения восьми электричек - РИА Новости Крым, 26.08.2026
В Крыму скорректировали график движения восьми электричек
Расписание восьми пригородных поездов в Крыму изменится с 26 августа. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T08:49
2026-08-26T08:49
2026-08-26T08:49
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
электричка
железные дороги крыма
транспорт
логистика
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/1e/1120711178_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5d9002d3bb69d278747217397a56385c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Расписание восьми пригородных поездов в Крыму изменится с 26 августа. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).В частности, это касается следующих электричек: Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте ЮППК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Единый билет существенно сократит затраты на общественный транспорт -экспертСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиватьсяКогда откроют движение по участку новой трассы в обход Алушты
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/1e/1120711178_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b980003dfe7651815f0c87f6d9e1f218.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юппк "южная пригородная пассажирская компания", электричка, железные дороги крыма, транспорт, логистика, новости крыма
В Крыму скорректировали график движения восьми электричек
В Крыму скорректировали график движения восьми пригородных поездов