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В Крыму продлили запрет на размещение детей в лагерях отдыха и спортивных базах

В Крыму продлили запрет на размещение детей в лагерях отдыха и спортивных базах - РИА Новости Крым, 26.08.2026

В Крыму продлили запрет на размещение детей в лагерях отдыха и спортивных базах

В Крыму продлили запрет на размещение детей в лагерях, санаториях и спортивных базах до конца 2026 года. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T15:49

2026-08-26T15:49

2026-08-26T16:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Крыму продлили запрет на размещение детей в лагерях, санаториях и спортивных базах до конца 2026 года. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Документ размещен на официальном сайте крымского правительства. На тот же срок приостанавливается, согласно документу, бронирование мест, прием и размещение детей, не зарегистрированных по месту жительства или пребывания в регионе, в крымских средствах размещения для участия в спортивных, физкультурных мероприятиях, в том числе в учебно-тренировочных сборах, а также в мероприятиях туристической направленности – слетах, фестивалях, экскурсиях и другом. Уточняется, что указ вступит в силу с 1 сентября текущего года.Как сообщалось, 22 июня детские лагеря Крыма приостановили работу по указу главы республики. Аксенов попросил граждан с пониманием отнестись к ограничениям и подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности.Также с 22 июня был организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек".Позже в Крыму запретили все спортивные мероприятия в целях безопасности. Спортшколам временные меры рекомендовали использовать для методологической, организационной и документальной работы.В Севастополе из соображений безопасности отменили заезд детей на третью смену в детские лагеря города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.В Севастополе отменили заезд третьей смены в детские лагеряИз "Артека" после приостановки работы завершили вывоз детейС 21 июля в севастопольском досуговом проекте поучаствовали 1159 детей

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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