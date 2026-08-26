В Крыму продлили запрет на размещение детей в лагерях отдыха и спортивных базах
В Крыму до конца года продлили запрет на размещение детей в лагерях и спортивных базах
15:49 26.08.2026 (обновлено: 16:10 26.08.2026)
© РИА Новости КрымДетский оздоровительный лагерь "Дельфин"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Крыму продлили запрет на размещение детей в лагерях, санаториях и спортивных базах до конца 2026 года. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Документ размещен на официальном сайте крымского правительства.
"Приостановить с 00 часов 00 минут 1 сентября 2026 года до 23 часов 59 минут 31 декабря 2026 года бронирование мест, прием и размещение детей (групп детей) в организациях отдыха детей и их оздоровления, санаторно-курортных организациях – санаториях для детей, в том числе для детей с родителями, расположенных на территории Республики Крым", – говорится в документе.
На тот же срок приостанавливается, согласно документу, бронирование мест, прием и размещение детей, не зарегистрированных по месту жительства или пребывания в регионе, в крымских средствах размещения для участия в спортивных, физкультурных мероприятиях, в том числе в учебно-тренировочных сборах, а также в мероприятиях туристической направленности – слетах, фестивалях, экскурсиях и другом.
Уточняется, что указ вступит в силу с 1 сентября текущего года.
Как сообщалось, 22 июня детские лагеря Крыма приостановили работу по указу главы республики. Аксенов попросил граждан с пониманием отнестись к ограничениям и подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности.
Также с 22 июня был организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек".
Позже в Крыму запретили все спортивные мероприятия в целях безопасности. Спортшколам временные меры рекомендовали использовать для методологической, организационной и документальной работы.
В Севастополе из соображений безопасности отменили заезд детей на третью смену в детские лагеря города.