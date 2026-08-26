https://crimea.ria.ru/20260826/v-krymu-ploschad-vinogradnikov-uvelichilas-na-tret-1158820410.html

В Крыму площадь виноградников увеличилась на треть

В Крыму площадь виноградников увеличилась на треть - РИА Новости Крым, 26.08.2026

В Крыму площадь виноградников увеличилась на треть

Производство вина в Крыму выросло в 3,6 раза, а площадь виноградников увеличилась почти на треть за 12 лет. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T21:32

2026-08-26T21:32

2026-08-26T21:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Производство вина в Крыму выросло в 3,6 раза, а площадь виноградников увеличилась почти на треть за 12 лет. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.Там отметили, что за 12 лет площадь виноградников увеличилась почти на треть, что позволило расширить сырьевую базу для производства качественной продукции. Валовый сбор винограда вырос более чем на 53%, обеспечив загрузку перерабатывающих предприятий. Производство коньяка увеличилось на 62%.По словам министра сельского хозяйства Крыма Дениса Кратюка, в основе этих достижений - планомерная работа по закладке новых виноградников, внедрение современных агротехнологий и обновление материально-технической базы виноделен. Существенную роль в развитии отрасли играет государственная поддержка – за 12 лет общий объем финансирования из бюджетов различных уровней составил 5,8 миллиарда рублей. В 2026 году на эти цели предусмотрено свыше 930 миллионов рублей.Государственная Дума внесла изменения в Федеральный закон "О рекламе", направленный на поддержку отечественного виноградарства и виноделия, в том числе в Крыму.Ранее сообщалось, что севастопольские виноградари получили более 260 миллионов рублей господдержки, средства на уход за виноградниками в 2026 году выделили 22 хозяйствам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автор лучшего в мире шампанского: ко дню рождения князя Льва ГолицынаМаэстро вина: кто обеспечил славу крымскому виноделиюВиноделам Крыма нужна помощь государства и коллег из соседних регионов

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