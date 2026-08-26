https://crimea.ria.ru/20260826/v-krymu-ploschad-vinogradnikov-uvelichilas-na-tret-1158820410.html
В Крыму площадь виноградников увеличилась на треть
В Крыму площадь виноградников увеличилась на треть - РИА Новости Крым, 26.08.2026
В Крыму площадь виноградников увеличилась на треть
Производство вина в Крыму выросло в 3,6 раза, а площадь виноградников увеличилась почти на треть за 12 лет. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T21:32
2026-08-26T21:32
2026-08-26T21:32
виноградники
виноградники крыма
виноделие в крыму
сельское хозяйство
крым
новости крыма
минсельхоз крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149777191_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_3f1800e5762f69f1898ebc9a56184fe2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Производство вина в Крыму выросло в 3,6 раза, а площадь виноградников увеличилась почти на треть за 12 лет. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.Там отметили, что за 12 лет площадь виноградников увеличилась почти на треть, что позволило расширить сырьевую базу для производства качественной продукции. Валовый сбор винограда вырос более чем на 53%, обеспечив загрузку перерабатывающих предприятий. Производство коньяка увеличилось на 62%.По словам министра сельского хозяйства Крыма Дениса Кратюка, в основе этих достижений - планомерная работа по закладке новых виноградников, внедрение современных агротехнологий и обновление материально-технической базы виноделен. Существенную роль в развитии отрасли играет государственная поддержка – за 12 лет общий объем финансирования из бюджетов различных уровней составил 5,8 миллиарда рублей. В 2026 году на эти цели предусмотрено свыше 930 миллионов рублей.Государственная Дума внесла изменения в Федеральный закон "О рекламе", направленный на поддержку отечественного виноградарства и виноделия, в том числе в Крыму.Ранее сообщалось, что севастопольские виноградари получили более 260 миллионов рублей господдержки, средства на уход за виноградниками в 2026 году выделили 22 хозяйствам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автор лучшего в мире шампанского: ко дню рождения князя Льва ГолицынаМаэстро вина: кто обеспечил славу крымскому виноделиюВиноделам Крыма нужна помощь государства и коллег из соседних регионов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149777191_130:0:1170:780_1920x0_80_0_0_0b559eb67ac8e9f3480d4dd196b4ed0b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виноградники, виноградники крыма, виноделие в крыму, сельское хозяйство, крым, новости крыма, минсельхоз крыма
В Крыму площадь виноградников увеличилась на треть
За 12 лет в Крыму производство виноградного вина увеличилось в 3,6 раза
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Производство вина в Крыму выросло в 3,6 раза, а площадь виноградников увеличилась почти на треть за 12 лет. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.
"С 2014 по 2025 годы объем выпуска игристых и шампанских вин возрос практически в три раза. Производство виноградного вина показало наиболее впечатляющую динамику, увеличившись в 3,6 раза", – говорится в сообщении министерства.
Там отметили, что за 12 лет площадь виноградников увеличилась почти на треть, что позволило расширить сырьевую базу для производства качественной продукции. Валовый сбор винограда вырос более чем на 53%, обеспечив загрузку перерабатывающих предприятий. Производство коньяка увеличилось на 62%.
По словам министра сельского хозяйства Крыма Дениса Кратюка, в основе этих достижений - планомерная работа по закладке новых виноградников, внедрение современных агротехнологий и обновление материально-технической базы виноделен. Существенную роль в развитии отрасли играет государственная поддержка – за 12 лет общий объем финансирования из бюджетов различных уровней составил 5,8 миллиарда рублей. В 2026 году на эти цели предусмотрено свыше 930 миллионов рублей.
Государственная Дума внесла изменения
в Федеральный закон "О рекламе", направленный на поддержку отечественного виноградарства и виноделия, в том числе в Крыму.
Ранее сообщалось
, что севастопольские виноградари получили более 260 миллионов рублей господдержки, средства на уход за виноградниками в 2026 году выделили 22 хозяйствам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: