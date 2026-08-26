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В Крыму ответили британскому генералу на слова об "удушении" полуострова

В Крыму ответили британскому генералу на слова об "удушении" полуострова - РИА Новости Крым, 26.08.2026

В Крыму ответили британскому генералу на слова об "удушении" полуострова

Попытки отделить Крым от России ничтожны, а люди, мечтающие об этом, не понимают ситуацию на фронте и место Крыма в РФ. Такое мнение РИА Новости Крым выразил... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T18:25

2026-08-26T18:25

2026-08-26T18:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Попытки отделить Крым от России ничтожны, а люди, мечтающие об этом, не понимают ситуацию на фронте и место Крыма в РФ. Такое мнение РИА Новости Крым выразил председатель Госсовета республики Владимир Константинов, комментируя заявление британского генерала, бывшего заместителя главнокомандующего силами НАТО в Европе Ричарда Ширреффа о "необходимости продолжать "душить" Крым.Ранее Ширрефф в интервью телеканалу Channel 4 заявил, что Украине необходимо продолжать действия по "удушению" Крыма. По его словам, Крым для РФ является "точкой притяжения", и если Украина "смогла бы сделать невозможным удержание Россией Крыма", это "по-настоящему очень ослабило бы" позицию Москвы.По мнению спикера республиканского парламента, люди, делающие такие заявления плохо понимают ситуацию на фронте и место Крыма в России вообще и в частности – в современной России. "Возвращение" Крыма Украине невозможно по двум причинам, подчеркивает он."Нельзя вернуть когда-то у нас украденное, да и некому возвращать. Они этого упорно не хотят понимать, но когда поймут, будут по-другому трактовать все события. Но им проще – сидеть в Лондоне в роскошном особняке и разглагольствовать про Крым, про Украину, ни разу не посетив их, не видев ни одного украинского села, не пообщавшись с людьми", - указал Константинов.Цели СВО в большей своей части уже достигнуты, убежден глава Госсовета республики. Он подчеркивает, что неуклонно снижается военная, моральная и экономическая мощь этой территории, а значит – и опасность, которую она для России могла бы представлять."Украина покрыта кладбищами и стремительно покрывается руинами. Она фактически утратила выход к морю и только от намерений нашего руководства зависит, останутся ли на этой территории мегаполисы. Остаткам населения бывшей Украины еще предстоит осознать масштабы потерь, понесенных ими в угоду Британии и других западных союзников, толкающих Киев на войну до последнего украинца", – заявил он.Также Константинов выразил надежду на международную оценку этих деяний и одновременно сомнение в этом, напомнив, что Запад не привык отвечать за свои действия ни в Индии, ни в Африке, нигде, куда они приходили со своей колониальной политикой."На Украине наступило полное истощение. Главный вопрос для них – собственное выживание. Почему им снова срочно нужна заморозка конфликта, а не устойчивый мир? Потому что без паузы они вот-вот рухнут, но пауза нужна такая, чтобы продолжалась война, чтобы выборы Зеленскому можно было не проводить, а денежные потоки с обязательными откатами не останавливались. Но бесконечно эта линия длиться не может, особенно если мы не станем давать им воспользоваться очередной паузой в военных действиях. Будем надеяться, что найдется хоть один здравомыслящий политик, который сможет реально переломить эту линию, иначе территория бывшей Украины окончательно превратится в пустыню", – подытожил политик.Украинцы, предавшие в себе русские корни, навсегда останутся расходным человеческим материалом для западной цивилизации, заявлял Константинов ранее. По словам политика, стремление к евроинтеграции и уничтожению в себе всего русского привели украинский этнос к деградации и уничтожению.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". 18 марта в Крыму и Севастополе отмечается День воссоединения с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал историческим и решительным выбор Крыма быть с РоссиейИдея обанкротилась6 в Крыму оценили "евроинтеграцию" УкраиныНет оснований: в Крыму отетили на "мирные инициативы" Зеленского

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