https://crimea.ria.ru/20260826/v-krymu-likvidiruyut-inspektsiyu-gostekhnadzora-1158816807.html

В Крыму ликвидируют Инспекцию Гостехнадзора

В Крыму ликвидируют Инспекцию Гостехнадзора - РИА Новости Крым, 26.08.2026

В Крыму ликвидируют Инспекцию Гостехнадзора

С 1 сентября 2026 года будет ликвидирована Инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым. Об этом... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T17:54

2026-08-26T17:54

2026-08-26T17:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября 2026 года будет ликвидирована Инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым. Об этом сообщается на сайте инспекции.Уточняется, что функции инспекции будут переданы Министерству сельского хозяйства Крыма. Ведомство стало правопреемником прав и обязанностей ликвидируемой организации.В апреле текущего года временно исполняющим обязанности начальника инспекции Гостехнадзора РК был назначен Саид Абдурахманов. Предыдущий начальник инспекции Алексей Игнатенко, возглавлявший ведомство более 10 лет, ушел в отставку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии закрыли пять опасных аттракционовВ Крыму на страусиной ферме нашли опасный батутВ Николаевке в Крыму детей катали на опасных аттракционах

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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