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В Крыму ликвидируют Инспекцию Гостехнадзора - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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В Крыму ликвидируют Инспекцию Гостехнадзора
В Крыму ликвидируют Инспекцию Гостехнадзора - РИА Новости Крым, 26.08.2026
В Крыму ликвидируют Инспекцию Гостехнадзора
С 1 сентября 2026 года будет ликвидирована Инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым. Об этом... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T17:54
2026-08-26T17:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября 2026 года будет ликвидирована Инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым. Об этом сообщается на сайте инспекции.Уточняется, что функции инспекции будут переданы Министерству сельского хозяйства Крыма. Ведомство стало правопреемником прав и обязанностей ликвидируемой организации.В апреле текущего года временно исполняющим обязанности начальника инспекции Гостехнадзора РК был назначен Саид Абдурахманов. Предыдущий начальник инспекции Алексей Игнатенко, возглавлявший ведомство более 10 лет, ушел в отставку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии закрыли пять опасных аттракционовВ Крыму на страусиной ферме нашли опасный батутВ Николаевке в Крыму детей катали на опасных аттракционах
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РИА Новости Крым
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В Крыму ликвидируют Инспекцию Гостехнадзора

Инспекция Гостехнадзора Крыма будет ликвидирована с 1 сентября

17:54 26.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСовет министров Республики Крым.
Совет министров Республики Крым. - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября 2026 года будет ликвидирована Инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым. Об этом сообщается на сайте инспекции.

"В соответствии с указом главы Республики Крым Сергея Аксенова от 20 мая 2026 Инспекция Гостехнадзора РК будет упразднена с 1 сентября 2026 года", – говорится в сообщении.

Уточняется, что функции инспекции будут переданы Министерству сельского хозяйства Крыма. Ведомство стало правопреемником прав и обязанностей ликвидируемой организации.
В апреле текущего года временно исполняющим обязанности начальника инспекции Гостехнадзора РК был назначен Саид Абдурахманов. Предыдущий начальник инспекции Алексей Игнатенко, возглавлявший ведомство более 10 лет, ушел в отставку.
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