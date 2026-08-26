https://crimea.ria.ru/20260826/v-krymu-likvidiruyut-inspektsiyu-gostekhnadzora-1158816807.html
В Крыму ликвидируют Инспекцию Гостехнадзора
В Крыму ликвидируют Инспекцию Гостехнадзора - РИА Новости Крым, 26.08.2026
В Крыму ликвидируют Инспекцию Гостехнадзора
С 1 сентября 2026 года будет ликвидирована Инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым. Об этом... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T17:54
2026-08-26T17:54
2026-08-26T17:54
гостехнадзор крыма
новости крыма
крым
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
минсельхоз крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111756/58/1117565822_0:135:5412:3179_1920x0_80_0_0_7bb9d669a012012b1bc0c84da08ff5dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября 2026 года будет ликвидирована Инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым. Об этом сообщается на сайте инспекции.Уточняется, что функции инспекции будут переданы Министерству сельского хозяйства Крыма. Ведомство стало правопреемником прав и обязанностей ликвидируемой организации.В апреле текущего года временно исполняющим обязанности начальника инспекции Гостехнадзора РК был назначен Саид Абдурахманов. Предыдущий начальник инспекции Алексей Игнатенко, возглавлявший ведомство более 10 лет, ушел в отставку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии закрыли пять опасных аттракционовВ Крыму на страусиной ферме нашли опасный батутВ Николаевке в Крыму детей катали на опасных аттракционах
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111756/58/1117565822_88:0:4701:3460_1920x0_80_0_0_6e51ba0102e31d9ace5ffa986ab8c666.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гостехнадзор крыма, новости крыма, крым, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, минсельхоз крыма
В Крыму ликвидируют Инспекцию Гостехнадзора
Инспекция Гостехнадзора Крыма будет ликвидирована с 1 сентября