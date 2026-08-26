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В двух городах Запорожской области подешевеет проезд в автобусах

В двух городах Запорожской области подешевеет проезд в автобусах - РИА Новости Крым, 26.08.2026

В двух городах Запорожской области подешевеет проезд в автобусах

С 1 сентября в двух городах Запорожской области проезд в муниципальных автобусах подешевеет на 8 рублей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T18:15

2026-08-26T18:15

2026-08-26T18:15

партия "единая россия"

новые регионы россии

запорожская область

евгений балицкий

общественный транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября в двух городах Запорожской области проезд в муниципальных автобусах подешевеет на 8 рублей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Он отметил, что для оплаты проезда достаточно приложить телефон к терминалу на входе в автобус, и скидка применится автоматически. Акция будет действовать на всех маршрутах, оборудованных терминалами для бесконтактной оплаты, до 31 декабря 2026 года. Участвовать в акции смогут все типы карт "Мир" в смартфонах, включая виртуальные, выпущенные онлайн."Для оплаты не требуется подключение к интернету, что особенно важно в условиях нестабильной связи", – подчеркнул Балицкий.Ранее сообщалось, что в Симферополе повышать цены на проезд в общественном транспорте на фоне перебоев с электроснабжением и топливом не планируют.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцы сэкономили более 2,5 млн рублей на проезде в транспортеВ ЦБ рассказали о причинах роста цен в КрымуВременный автобусный маршрут Алушта – Ялта прекращает работу

новые регионы россии

запорожская область

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партия "единая россия", новые регионы россии, запорожская область, евгений балицкий, общественный транспорт