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Удары по порту Измаил: ВС РФ разбили еще один сухогруз под Одессой

Удары по порту Измаил: ВС РФ разбили еще один сухогруз под Одессой - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Удары по порту Измаил: ВС РФ разбили еще один сухогруз под Одессой

Российские войска поразили в порту Измаил судно с военным грузом для ВСУ. Об этом сообщает в среду вечером Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T20:15

2026-08-26T20:15

2026-08-26T20:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Российские войска поразили в порту Измаил судно с военным грузом для ВСУ. Об этом сообщает в среду вечером Минобороны РФ.Ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Измаил Одесской области поражены сухогруз с грузами военного назначения, три резервуара с топливом для обеспечения нужд ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения.Вооруженные силы России продолжают сокращать возможности транспортировки морем вооружения и техники для ВСУ, поясняли ранее в российском оборонном ведомстве цели ударов по портам Украины.Как заявлял президент России Владимир Путин, массивные удары российской армии по Украине эффективны и своевременны. Они помогают нашим военным на фронте решать стоящие перед ними боевые задачи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каков контраст между риторикой и фактическим положением дел на Украине? Российские военные поразили сухогрузы и резервуары с топливом в портах Украины Почему текущих ударов РФ по Украине недостаточно и чего ждать дальше?

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости сво, удары по украине, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф