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Удары по порту Измаил: ВС РФ разбили еще один сухогруз под Одессой - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Удары по порту Измаил: ВС РФ разбили еще один сухогруз под Одессой
Удары по порту Измаил: ВС РФ разбили еще один сухогруз под Одессой - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Удары по порту Измаил: ВС РФ разбили еще один сухогруз под Одессой
Российские войска поразили в порту Измаил судно с военным грузом для ВСУ. Об этом сообщает в среду вечером Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T20:15
2026-08-26T20:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Российские войска поразили в порту Измаил судно с военным грузом для ВСУ. Об этом сообщает в среду вечером Минобороны РФ.Ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Измаил Одесской области поражены сухогруз с грузами военного назначения, три резервуара с топливом для обеспечения нужд ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения.Вооруженные силы России продолжают сокращать возможности транспортировки морем вооружения и техники для ВСУ, поясняли ранее в российском оборонном ведомстве цели ударов по портам Украины.Как заявлял президент России Владимир Путин, массивные удары российской армии по Украине эффективны и своевременны. Они помогают нашим военным на фронте решать стоящие перед ними боевые задачи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каков контраст между риторикой и фактическим положением дел на Украине? Российские военные поразили сухогрузы и резервуары с топливом в портах Украины Почему текущих ударов РФ по Украине недостаточно и чего ждать дальше?
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украина, новости сво, удары по украине, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Удары по порту Измаил: ВС РФ разбили еще один сухогруз под Одессой

ВС РФ разбили еще один сухогруз с грузом для ВСУ в порту Измаил под Одессой

20:15 26.08.2026
 
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Подводная лодка Волхов выполнила пуск ракеты Калибр в Японском море
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Российские войска поразили в порту Измаил судно с военным грузом для ВСУ. Об этом сообщает в среду вечером Минобороны РФ.
"В течение дня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ", – сказано в сообщении.
Ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Измаил Одесской области поражены сухогруз с грузами военного назначения, три резервуара с топливом для обеспечения нужд ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения.
Вооруженные силы России продолжают сокращать возможности транспортировки морем вооружения и техники для ВСУ, поясняли ранее в российском оборонном ведомстве цели ударов по портам Украины.
Как заявлял президент России Владимир Путин, массивные удары российской армии по Украине эффективны и своевременны. Они помогают нашим военным на фронте решать стоящие перед ними боевые задачи.
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УкраинаНовости СВОУдары по УкраинеАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
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20:15Удары по порту Измаил: ВС РФ разбили еще один сухогруз под Одессой
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