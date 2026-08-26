https://crimea.ria.ru/20260826/udarnyy-bespilotnik-unichtozhil-boevuyu-mashinu-grad-vsu---video-1158814472.html

Ударный беспилотник уничтожил боевую машину "Град" ВСУ - видео

Ударный беспилотник уничтожил боевую машину "Град" ВСУ - видео - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Ударный беспилотник уничтожил боевую машину "Град" ВСУ - видео

Новороссийские десантники уничтожили ударными дронами РСЗО "Град" украинских войск, а также грузовики и антенны-ретрансляторы ВСУ в Запорожской области. Об этом РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T21:45

2026-08-26T21:45

2026-08-26T21:45

новости сво

вооруженные силы россии

потери всу

министерство обороны рф

видео

беспилотник (бпла, дрон)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1a/1158814612_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b9804cdf60af3e3766e5d1afe1e08cb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Новороссийские десантники уничтожили ударными дронами РСЗО "Град" украинских войск, а также грузовики и антенны-ретрансляторы ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в среду в Минобороны.При этом били по хорошо защищенной вражеской РСЗО снарядом с кумулятивно-осколочной боевой частью, в то время как по менее защищенным объектам — с осколочной боевой частью, уточнили военные.Также были уничтожены антенны связи, что привело к нарушению системы управления и координации подразделений противника, сожжены грузовики – теперь противник испытывает затруднения с подвозом боеприпасов к позициям, уточнили в Минобороны.Слаженная работа российских военных существенно ослабила возможности украинских формирований, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО – заявление МедведеваВзрывы на реке Ингулец: ВС РФ бьют пункты дислокации вражеских дроновРоссийские военные поразили сухогрузы и резервуары с топливом в портах Украины

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, видео, беспилотник (бпла, дрон), видео