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Ударный беспилотник уничтожил боевую машину "Град" ВСУ - видео
Ударный беспилотник уничтожил боевую машину "Град" ВСУ - видео - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Ударный беспилотник уничтожил боевую машину "Град" ВСУ - видео
Новороссийские десантники уничтожили ударными дронами РСЗО "Град" украинских войск, а также грузовики и антенны-ретрансляторы ВСУ в Запорожской области. Об этом РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T21:45
2026-08-26T21:45
2026-08-26T21:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Новороссийские десантники уничтожили ударными дронами РСЗО "Град" украинских войск, а также грузовики и антенны-ретрансляторы ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в среду в Минобороны.При этом били по хорошо защищенной вражеской РСЗО снарядом с кумулятивно-осколочной боевой частью, в то время как по менее защищенным объектам — с осколочной боевой частью, уточнили военные.Также были уничтожены антенны связи, что привело к нарушению системы управления и координации подразделений противника, сожжены грузовики – теперь противник испытывает затруднения с подвозом боеприпасов к позициям, уточнили в Минобороны.Слаженная работа российских военных существенно ослабила возможности украинских формирований, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО – заявление МедведеваВзрывы на реке Ингулец: ВС РФ бьют пункты дислокации вражеских дроновРоссийские военные поразили сухогрузы и резервуары с топливом в портах Украины
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новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, видео, беспилотник (бпла, дрон), видео
Ударный беспилотник уничтожил боевую машину "Град" ВСУ - видео
Новороссийские десантники уничтожили ударными дронами РСЗО "Град" украинских войск
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Новороссийские десантники уничтожили ударными дронами РСЗО "Град" украинских войск, а также грузовики и антенны-ретрансляторы ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в среду в Минобороны.
"На первом этапе операторы БПЛА осуществили воздушную разведку, в ходе которой обнаружили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" с расчетом, узлы связи и автомобильную технику ВСУ. После доразведки и уточнения координат целей к боевой работе приступили операторы ударных БПЛА. <…> Прямым попаданием боевая машина РСЗО "Град" полностью выведена из строя и уничтожена с последующей детонацией боекомплекта", - говорится в сообщении.
При этом били по хорошо защищенной вражеской РСЗО снарядом с кумулятивно-осколочной боевой частью, в то время как по менее защищенным объектам — с осколочной боевой частью, уточнили военные.
Также были уничтожены антенны связи, что привело к нарушению системы управления и координации подразделений противника, сожжены грузовики – теперь противник испытывает затруднения с подвозом боеприпасов к позициям, уточнили в Минобороны.
Слаженная работа российских военных существенно ослабила возможности украинских формирований, добавили в ведомстве.
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