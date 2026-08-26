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Удар ВСУ по детскому центру в Краснодаре – под завалами нашли тело четвертого подростка

Удар ВСУ по детскому центру в Краснодаре – под завалами нашли тело четвертого подростка - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Удар ВСУ по детскому центру в Краснодаре – под завалами нашли тело четвертого подростка

Стало известно о смерти еще одного ребенка, пострадавшего при украинской атаке на детский центр в Краснодаре. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T12:49

2026-08-26T12:49

2026-08-26T14:20

краснодар

краснодарский край

мария львова-белова

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атаки всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Стало известно о смерти еще одного ребенка, пострадавшего при украинской атаке на детский центр в Краснодаре. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.В ночь на 24 августа ВСУ ударили дронами по Краснодару. Обломки беспилотника упали на частный детский центр – изначально сообщалось, что двое детей погибли и семеро пострадали, в больницах также находились еще двое взрослых. Позже число пострадавших выросло до 12, а количество погибших – до трех. Погибли дети 13, 15 и 16 лет.По ее информации, шестеро детей остаются в медицинских организациях, врачи оказывают им всю необходимую помощь.Как уточнил мэр Краснодара Евгений Наумов, тело еще одного ребенка нашли при разборе завалов. 22 августа произошла атака украинских БПЛА на гражданскую инфраструктуру и жилые дома в Ейском районе Краснодарского края. Пострадала семья - погибли два ребенка, двое взрослых попали в больницу. Позже стало известно, что один из пострадавших взрослых умер в больнице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, краснодарский край, мария львова-белова, дети, атаки всу, происшествия