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Удар ВСУ по детскому центру в Краснодаре – под завалами нашли тело четвертого подростка - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Удар ВСУ по детскому центру в Краснодаре – под завалами нашли тело четвертого подростка
Удар ВСУ по детскому центру в Краснодаре – под завалами нашли тело четвертого подростка - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Удар ВСУ по детскому центру в Краснодаре – под завалами нашли тело четвертого подростка
Стало известно о смерти еще одного ребенка, пострадавшего при украинской атаке на детский центр в Краснодаре. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T12:49
2026-08-26T14:20
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краснодарский край
мария львова-белова
дети
атаки всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Стало известно о смерти еще одного ребенка, пострадавшего при украинской атаке на детский центр в Краснодаре. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.В ночь на 24 августа ВСУ ударили дронами по Краснодару. Обломки беспилотника упали на частный детский центр – изначально сообщалось, что двое детей погибли и семеро пострадали, в больницах также находились еще двое взрослых. Позже число пострадавших выросло до 12, а количество погибших – до трех. Погибли дети 13, 15 и 16 лет.По ее информации, шестеро детей остаются в медицинских организациях, врачи оказывают им всю необходимую помощь.Как уточнил мэр Краснодара Евгений Наумов, тело еще одного ребенка нашли при разборе завалов. 22 августа произошла атака украинских БПЛА на гражданскую инфраструктуру и жилые дома в Ейском районе Краснодарского края. Пострадала семья - погибли два ребенка, двое взрослых попали в больницу. Позже стало известно, что один из пострадавших взрослых умер в больнице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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краснодар, краснодарский край, мария львова-белова, дети, атаки всу, происшествия
Удар ВСУ по детскому центру в Краснодаре – под завалами нашли тело четвертого подростка

Львова-Белова: число погибших от удара БПЛА в Краснодаре детей увеличилось до 4

12:49 26.08.2026 (обновлено: 14:20 26.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Стало известно о смерти еще одного ребенка, пострадавшего при украинской атаке на детский центр в Краснодаре. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
В ночь на 24 августа ВСУ ударили дронами по Краснодару. Обломки беспилотника упали на частный детский центр – изначально сообщалось, что двое детей погибли и семеро пострадали, в больницах также находились еще двое взрослых. Позже число пострадавших выросло до 12, а количество погибших – до трех. Погибли дети 13, 15 и 16 лет.
"К большому сожалению, стало известно о четвертой погибшей – 14-летней девочке. Глубокие соболезнования родным и близким", – сообщила Львова-Белова в своем канале в МАКС.
По ее информации, шестеро детей остаются в медицинских организациях, врачи оказывают им всю необходимую помощь.
Как уточнил мэр Краснодара Евгений Наумов, тело еще одного ребенка нашли при разборе завалов.
"Тело еще одного ребенка обнаружили спасатели при разборе завалов в частном детском центре. От всего сердца соболезную семье, пережившей эту невосполнимую утрату", - написал он в своем канале в МАКС.
22 августа произошла атака украинских БПЛА на гражданскую инфраструктуру и жилые дома в Ейском районе Краснодарского края. Пострадала семья - погибли два ребенка, двое взрослых попали в больницу. Позже стало известно, что один из пострадавших взрослых умер в больнице.
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КраснодарКраснодарский крайМария Львова-БеловадетиАтаки ВСУПроисшествия
 
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