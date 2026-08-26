https://crimea.ria.ru/20260826/u-beregov-sevastopolya-proizoshlo-vtoroe-za-sutki-zemletryasenie-1158826582.html

У берегов Севастополя произошло второе за сутки землетрясение

У берегов Севастополя произошло второе за сутки землетрясение - РИА Новости Крым, 26.08.2026

У берегов Севастополя произошло второе за сутки землетрясение

У берегов Севастополя произошло второе за сутки землетрясение магнитудой 3.1. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T14:55

2026-08-26T14:55

2026-08-26T15:03

землетрясение

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землетрясение в крыму

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. У берегов Севастополя произошло второе за сутки землетрясение магнитудой 3.1. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.Вечером 25 августа под Севастополя произошло землетрясение магнитудой 2.9. Оно предварялось тремя более слабыми форшоками.17 августа у берегов Севастополя ночью произошло землетрясение магнитудой 3.4. Эпицентр находился в 51 километре от города на глубине 40 километров. В начале июля у берегов Севастополя было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.0.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:20 землетрясений произошло у берегов Севастополя за суткиЗемлетрясение в Сочи - каковы риски для КрымаМагнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясения

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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