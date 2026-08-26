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У берегов Севастополя произошло второе за сутки землетрясение - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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У берегов Севастополя произошло второе за сутки землетрясение
У берегов Севастополя произошло второе за сутки землетрясение - РИА Новости Крым, 26.08.2026
У берегов Севастополя произошло второе за сутки землетрясение
У берегов Севастополя произошло второе за сутки землетрясение магнитудой 3.1. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T14:55
2026-08-26T15:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. У берегов Севастополя произошло второе за сутки землетрясение магнитудой 3.1. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.Вечером 25 августа под Севастополя произошло землетрясение магнитудой 2.9. Оно предварялось тремя более слабыми форшоками.17 августа у берегов Севастополя ночью произошло землетрясение магнитудой 3.4. Эпицентр находился в 51 километре от города на глубине 40 километров. В начале июля у берегов Севастополя было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.0.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:20 землетрясений произошло у берегов Севастополя за суткиЗемлетрясение в Сочи - каковы риски для КрымаМагнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясения
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землетрясение, новости севастополя, севастополь, землетрясение в крыму, стихия
У берегов Севастополя произошло второе за сутки землетрясение

У берегов Севастополя произошло второе землетрясение за сутки

14:55 26.08.2026 (обновлено: 15:03 26.08.2026)
 
© Замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Марина БондарьУ берегов Севастополя зарегистрировано землетрясение магнитудой 3.1
У берегов Севастополя зарегистрировано землетрясение магнитудой 3.1
© Замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Марина Бондарь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. У берегов Севастополя произошло второе за сутки землетрясение магнитудой 3.1. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.
"В 14 ч 19 мин зарегистрировано землетрясение под Севастополем, в 15 км от мыса Фиолент. По оперативным данным, магнитуда составила 3.1", - написала она в профильном чате в МАКС.
Вечером 25 августа под Севастополя произошло землетрясение магнитудой 2.9. Оно предварялось тремя более слабыми форшоками.
17 августа у берегов Севастополя ночью произошло землетрясение магнитудой 3.4. Эпицентр находился в 51 километре от города на глубине 40 километров. В начале июля у берегов Севастополя было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.0.
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ЗемлетрясениеНовости СевастополяСевастопольЗемлетрясение в КрымуСтихия
 
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