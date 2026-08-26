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У берегов Крыма наловили больше 12 тысяч тонн хамсы с начала года
У берегов Крыма наловили больше 12 тысяч тонн хамсы с начала года - РИА Новости Крым, 26.08.2026
У берегов Крыма наловили больше 12 тысяч тонн хамсы с начала года
Российские рыбаки добыли больше 3,2 млн тонн рыбы с начала года. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по рыболовству. РИА Новости Крым, 26.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Российские рыбаки добыли больше 3,2 млн тонн рыбы с начала года. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по рыболовству."Оперативные данные: с начала года российские рыбаки добыли более 3,2 млн тонн водных биоресурсов", - говорится в сообщении.В Дальневосточном бассейне выловили 2567,3 тысяч тонн. В этом регионе добывают минтай, треску, сельдь тихоокеанскую и камбалу дальневосточную. По всем видам рыбы, кроме камбалы, отмечен прирост добычи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В Северном бассейне добыли 236,7 тысяч тонн трески и пикши. В Западном бассейне выловлено 50,8 тысяч тонн рыбы. Здесь идет шпрота (килька) и сельдь балтийская (салака). А в Волжско-Каспийском бассейне рыбаки выловили 40,6 тысяч тонн кильки и частиковых видов рыб, рассказали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что Крым, Севастополь и Краснодарский край получат субсидии для поддержки предпринимателей, которые занимаются добычей, разведением и переработкой рыбы и морепродуктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые оценили состояние экологии дна моря возле Геленджика и АнапыВылов медуз в Азовском море обеспечит Россию сотнями тысяч тонн коллагенаУ берегов Крыма фиксируют нашествие хищной рыбы
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росрыболовство, рыболовство, рыба, черное море, азовское море, новости
У берегов Крыма наловили больше 12 тысяч тонн хамсы с начала года
В Крыму и других регионах России рыбаки добыли больше 3,2 млн тонн рыбы с начала года
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым
. Российские рыбаки добыли больше 3,2 млн тонн рыбы с начала года. Об этом сообщили
в Федеральном агентстве по рыболовству.
"Оперативные данные: с начала года российские рыбаки добыли более 3,2 млн тонн водных биоресурсов", - говорится в сообщении.
Так, по данным Росрыболовства, в Азово-Черноморском бассейне за указанный период выловили 20,8 тысяч тонн рыбы. В частности, хамсы рыбаки добыли 12,4 тысяч тонн.
В Дальневосточном бассейне выловили 2567,3 тысяч тонн. В этом регионе добывают минтай, треску, сельдь тихоокеанскую и камбалу дальневосточную. По всем видам рыбы, кроме камбалы, отмечен прирост добычи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Северном бассейне добыли 236,7 тысяч тонн трески и пикши. В Западном бассейне выловлено 50,8 тысяч тонн рыбы. Здесь идет шпрота (килька) и сельдь балтийская (салака). А в Волжско-Каспийском бассейне рыбаки выловили 40,6 тысяч тонн кильки и частиковых видов рыб, рассказали в пресс-службе.
"В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 302,533 тыс. тонн водных биоресурсов", - заключили в ведомстве.
Ранее сообщалось
, что Крым, Севастополь и Краснодарский край получат субсидии для поддержки предпринимателей, которые занимаются добычей, разведением и переработкой рыбы и морепродуктов.
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