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У берегов Крыма наловили больше 12 тысяч тонн хамсы с начала года

У берегов Крыма наловили больше 12 тысяч тонн хамсы с начала года - РИА Новости Крым, 26.08.2026

У берегов Крыма наловили больше 12 тысяч тонн хамсы с начала года

Российские рыбаки добыли больше 3,2 млн тонн рыбы с начала года. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по рыболовству. РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T21:14

2026-08-26T21:14

2026-08-26T21:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Российские рыбаки добыли больше 3,2 млн тонн рыбы с начала года. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по рыболовству."Оперативные данные: с начала года российские рыбаки добыли более 3,2 млн тонн водных биоресурсов", - говорится в сообщении.В Дальневосточном бассейне выловили 2567,3 тысяч тонн. В этом регионе добывают минтай, треску, сельдь тихоокеанскую и камбалу дальневосточную. По всем видам рыбы, кроме камбалы, отмечен прирост добычи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В Северном бассейне добыли 236,7 тысяч тонн трески и пикши. В Западном бассейне выловлено 50,8 тысяч тонн рыбы. Здесь идет шпрота (килька) и сельдь балтийская (салака). А в Волжско-Каспийском бассейне рыбаки выловили 40,6 тысяч тонн кильки и частиковых видов рыб, рассказали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что Крым, Севастополь и Краснодарский край получат субсидии для поддержки предпринимателей, которые занимаются добычей, разведением и переработкой рыбы и морепродуктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые оценили состояние экологии дна моря возле Геленджика и АнапыВылов медуз в Азовском море обеспечит Россию сотнями тысяч тонн коллагенаУ берегов Крыма фиксируют нашествие хищной рыбы

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росрыболовство, рыболовство, рыба, черное море, азовское море, новости