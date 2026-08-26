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Тревога в Севастополе объявлена в седьмой раз - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Тревога в Севастополе объявлена в седьмой раз
Тревога в Севастополе объявлена в седьмой раз - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Тревога в Севастополе объявлена в седьмой раз
В Севастополе прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T23:22
2026-08-26T23:23
воздушная тревога в севастополе
севастополь
новости крыма
срочные новости крыма
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев.Это седьмая тревога с начала суток. В течение дня в среду враг шесть раз пытался атаковать Севастополь с помощью беспилотников, всего с утра российские средства ПВО уничтожили шесть вражеских дронов над городом.В ночь на среду противник совершил ракетную атаку на Севастополь. Военные сбили три украинские дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго".В моменты возможной угрозы сигнал воздушной тревоги в Севастополе стали включать с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, расположенном в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости крыма, срочные новости крыма, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
Тревога в Севастополе объявлена в седьмой раз

Тревога в Севастополе объявлена в седьмой раз

23:22 26.08.2026 (обновлено: 23:23 26.08.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – предупредил он в своем канала на платформе МАКС.
Это седьмая тревога с начала суток. В течение дня в среду враг шесть раз пытался атаковать Севастополь с помощью беспилотников, всего с утра российские средства ПВО уничтожили шесть вражеских дронов над городом.
В ночь на среду противник совершил ракетную атаку на Севастополь. Военные сбили три украинские дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго".
В моменты возможной угрозы сигнал воздушной тревоги в Севастополе стали включать с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, расположенном в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала.
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Воздушная тревога в СевастополеСевастопольНовости КрымаСрочные новости КрымаМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на Крым
 
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23:22Тревога в Севастополе объявлена в седьмой раз
22:418 человек ранены при ударе ВСУ ракетами Storm Shadow вблизи ТРЦ в Донецке
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