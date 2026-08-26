https://crimea.ria.ru/20260826/strashnye-tsifry-chislo-pogibshikh-iz-za-navodneniya-v-nepale-udvoilos-1158836688.html

Страшные цифры: число погибших из-за наводнения в Непале удвоилось

Страшные цифры: число погибших из-за наводнения в Непале удвоилось - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Страшные цифры: число погибших из-за наводнения в Непале удвоилось

Число погибших из-за сильного наводнения в Непале достигло 157 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Ratopati. РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T21:43

2026-08-26T21:43

2026-08-26T22:05

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ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским

наводнение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Число погибших из-за сильного наводнения в Непале достигло 157 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Ratopati.Ранее сообщалось о 72 жертвах наводнения в Непале.Как сообщил премьер Непала Балендра Шах, из зоны наводнения эвакуированы вертолетами более 250 человек.Для пострадавших в больницах Катманду выделено 900 коек медицинская помощь оказывается бесплатно, подчеркнул Он. Перемещенные семьи расселены в безопасные места. В первую очередь власти обещают восстановить разрушенные дороги и мосты.Утром в среду мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши, вызвав серьезные разрушения в округе Расува. Власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению реки. Более 380 туристов, в том числе 291 иностранец, пропали без вести после наводнения в Непале, сообщило управление страны по туризму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бедствие в Непале: из-за наводнения без вести пропали почти 400 туристовВ Непале семь человек погибли и четверо пропали при сходе лавиныПять пропавших российских альпинистов найдены погибшими в Непале

непал

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

непал, в мире, происшествия, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, наводнение