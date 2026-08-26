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Страшные цифры: число погибших из-за наводнения в Непале удвоилось - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Страшные цифры: число погибших из-за наводнения в Непале удвоилось
Страшные цифры: число погибших из-за наводнения в Непале удвоилось - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Страшные цифры: число погибших из-за наводнения в Непале удвоилось
Число погибших из-за сильного наводнения в Непале достигло 157 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Ratopati. РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T21:43
2026-08-26T22:05
непал
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происшествия
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наводнение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Число погибших из-за сильного наводнения в Непале достигло 157 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Ratopati.Ранее сообщалось о 72 жертвах наводнения в Непале.Как сообщил премьер Непала Балендра Шах, из зоны наводнения эвакуированы вертолетами более 250 человек.Для пострадавших в больницах Катманду выделено 900 коек медицинская помощь оказывается бесплатно, подчеркнул Он. Перемещенные семьи расселены в безопасные места. В первую очередь власти обещают восстановить разрушенные дороги и мосты.Утром в среду мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши, вызвав серьезные разрушения в округе Расува. Власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению реки. Более 380 туристов, в том числе 291 иностранец, пропали без вести после наводнения в Непале, сообщило управление страны по туризму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бедствие в Непале: из-за наводнения без вести пропали почти 400 туристовВ Непале семь человек погибли и четверо пропали при сходе лавиныПять пропавших российских альпинистов найдены погибшими в Непале
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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непал, в мире, происшествия, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, наводнение
Страшные цифры: число погибших из-за наводнения в Непале удвоилось

Число погибших из-за наводнения в Непале достигло 157 человек – СМИ

21:43 26.08.2026 (обновлено: 22:05 26.08.2026)
 
© Скриншот с видео очевидцаНаводнение в Непале
Наводнение в Непале
© Скриншот с видео очевидца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Число погибших из-за сильного наводнения в Непале достигло 157 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Ratopati.
Ранее сообщалось о 72 жертвах наводнения в Непале.
"Число погибших в результате сильного наводнения в районе Расува достигло 157", - приводит издание данные местной полиции. Также к этому времени известно о 41 пострадавшем.
Как сообщил премьер Непала Балендра Шах, из зоны наводнения эвакуированы вертолетами более 250 человек.
"Среди спасенных есть пострадавшие, которых срочно доставили в Катманду, где им начали оказывать медицинскую помощь", - цитирует премьера РИА Новости.
Для пострадавших в больницах Катманду выделено 900 коек медицинская помощь оказывается бесплатно, подчеркнул Он. Перемещенные семьи расселены в безопасные места. В первую очередь власти обещают восстановить разрушенные дороги и мосты.
Утром в среду мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши, вызвав серьезные разрушения в округе Расува. Власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению реки. Более 380 туристов, в том числе 291 иностранец, пропали без вести после наводнения в Непале, сообщило управление страны по туризму.
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НепалВ миреПроисшествияСитуация с главой РИА Новости Украина Кириллом ВышинскимНаводнение
 
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