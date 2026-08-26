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Стала известна причина поездки главы ЦРУ в Москву
Стала известна причина поездки главы ЦРУ в Москву - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Стала известна причина поездки главы ЦРУ в Москву
Визит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в Москву был связан с контактами между спецслужбами двух стран. Об этом... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T06:51
2026-08-26T06:51
2026-08-26T06:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Визит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в Москву был связан с контактами между спецслужбами двух стран. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил газете The Washington Post (WP).Во вторник СМИ сообщили, что Рэтклифф прибыл в Россию для проведения встреч. Каких-либо других деталей не приводится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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цру, сша, россия, новости, дмитрий песков
Стала известна причина поездки главы ЦРУ в Москву
Визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву связан с контактами спецслужб - Песков
06:51 26.08.2026 (обновлено: 06:55 26.08.2026)