https://crimea.ria.ru/20260826/stala-izvestna-prichina-poezdki-glavy-tsru-v-moskvu-1158808879.html

Стала известна причина поездки главы ЦРУ в Москву

Стала известна причина поездки главы ЦРУ в Москву - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Стала известна причина поездки главы ЦРУ в Москву

Визит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в Москву был связан с контактами между спецслужбами двух стран. Об этом... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T06:51

2026-08-26T06:51

2026-08-26T06:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Визит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в Москву был связан с контактами между спецслужбами двух стран. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил газете The Washington Post (WP).Во вторник СМИ сообщили, что Рэтклифф прибыл в Россию для проведения встреч. Каких-либо других деталей не приводится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цру, сша, россия, новости, дмитрий песков