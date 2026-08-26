Рейтинг@Mail.ru
Стала известна причина поездки главы ЦРУ в Москву - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260826/stala-izvestna-prichina-poezdki-glavy-tsru-v-moskvu-1158808879.html
Стала известна причина поездки главы ЦРУ в Москву
Стала известна причина поездки главы ЦРУ в Москву - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Стала известна причина поездки главы ЦРУ в Москву
Визит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в Москву был связан с контактами между спецслужбами двух стран. Об этом... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T06:51
2026-08-26T06:55
цру
сша
россия
новости
дмитрий песков
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1a/1158808973_0:291:3015:1987_1920x0_80_0_0_a59bf007174a855206d4bbe74e16c629.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Визит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в Москву был связан с контактами между спецслужбами двух стран. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил газете The Washington Post (WP).Во вторник СМИ сообщили, что Рэтклифф прибыл в Россию для проведения встреч. Каких-либо других деталей не приводится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1a/1158808973_339:0:3015:2007_1920x0_80_0_0_22077ac5deddbffd3e26be0268c2414b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цру, сша, россия, новости, дмитрий песков
Стала известна причина поездки главы ЦРУ в Москву

Визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву связан с контактами спецслужб - Песков

06:51 26.08.2026 (обновлено: 06:55 26.08.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкГлава ЦРУ Джон Рэтклифф
Глава ЦРУ Джон Рэтклифф
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Визит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в Москву был связан с контактами между спецслужбами двух стран. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил газете The Washington Post (WP).
Во вторник СМИ сообщили, что Рэтклифф прибыл в Россию для проведения встреч.
"Отвечая на вопрос о цели визита Рэтклиффа, пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил изданию Post, что речь шла о "контактах между спецслужбами", — говорится в публикации, фрагмент которой приводит РИА Новости.
Каких-либо других деталей не приводится.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
ЦРУСШАРоссияНовостиДмитрий Песков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:38Пожары в лесу увидят быстрее: система мониторинга молний появится в Крыму
08:27Число жертв пожара на Амурском ГХК увеличилось до семи
08:15Энергоснабжение Крыма: ограничения действуют на всей территории полуострова
08:0714 новорожденных погибли при пожаре в больнице в Пакистане
08:01Более 100 лет традиций: как развивается в Крыму санаторно-курортное лечение
07:52Жителей Котовска призвали не выходить на улицу из-за смога от пожара на складе
07:40Более 420 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами за ночь
07:34Бунт в Тернополе: в город стянули бронетехнику для подавления беспорядков
07:15Склад Wildberries в Котовске горит на площади 100 тысяч "квадратов"
07:08Крымский мост - обстановка утром в среду
06:54Севастопольцам предложат работу с заплатой до 130 тысяч рублей
06:51Стала известна причина поездки главы ЦРУ в Москву
06:35Беспилотник упал на дом в Липецкой области - два человека погибли и двое ранены
06:17Новости Крыма - что случилось за ночь
00:01Погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 26 августа
23:32В центре и на востоке Крыма работает ПВО
23:07Землетрясение у берегов Севастополя и режим ЧС в Ялте: главное за день
22:55Ювелирная точность: бойцы "Днепра" уничтожили авто с личным составом ВСУ
22:42В Минсельхозе России создали оперштаб для перенаправления экспорта продукции
Лента новостейМолния