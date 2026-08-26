https://crimea.ria.ru/20260826/smerchi-prognoziruyut-na-poberezhe-chernogo-morya-1158824621.html

Смерчи прогнозируют на побережье Черного моря

Смерчи прогнозируют на побережье Черного моря - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Смерчи прогнозируют на побережье Черного моря

В четверг и пятницу у черноморского побережья Краснодарского края ожидаются смерчи. Об этом сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T19:12

2026-08-26T19:12

2026-08-26T19:12

смерч

краснодарский край

новости

мчс краснодарского края

погода

анапа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В четверг и пятницу у черноморского побережья Краснодарского края ожидаются смерчи. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона оставаться дома, а если смерч застиг на улице – не приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам и баннерам. В этом случае следует укрыться в подземном переходе, прочном здании или в углублении в земле.Ранее в среду в республиканском главке МЧС России сообщили, что на Крым надвигаются дожди и сильный порывистый ветер. Непогода продержится в регионе двое суток.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ввели режим повышенной готовностиВ Крыму вводят особый противопожарный режим – что это значитАвгуст в Крыму: чего ждать от погоды в последний месяц лета

краснодарский край

анапа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смерч, краснодарский край, новости, мчс краснодарского края, погода, анапа