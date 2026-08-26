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Смерчи прогнозируют на побережье Черного моря - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Смерчи прогнозируют на побережье Черного моря
Смерчи прогнозируют на побережье Черного моря - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Смерчи прогнозируют на побережье Черного моря
В четверг и пятницу у черноморского побережья Краснодарского края ожидаются смерчи. Об этом сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T19:12
2026-08-26T19:12
смерч
краснодарский край
новости
мчс краснодарского края
погода
анапа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В четверг и пятницу у черноморского побережья Краснодарского края ожидаются смерчи. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона оставаться дома, а если смерч застиг на улице – не приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам и баннерам. В этом случае следует укрыться в подземном переходе, прочном здании или в углублении в земле.Ранее в среду в республиканском главке МЧС России сообщили, что на Крым надвигаются дожди и сильный порывистый ветер. Непогода продержится в регионе двое суток.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ввели режим повышенной готовностиВ Крыму вводят особый противопожарный режим – что это значитАвгуст в Крыму: чего ждать от погоды в последний месяц лета
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смерч, краснодарский край, новости, мчс краснодарского края, погода, анапа
Смерчи прогнозируют на побережье Черного моря

Смерчи прогнозируют на побережье Черного моря в районе Анапы

19:12 26.08.2026
 
© Фото: Instagram Андрея Шелякина / Перейти в фотобанкСмерч над морем
Смерч над морем
© Фото: Instagram Андрея Шелякина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В четверг и пятницу у черноморского побережья Краснодарского края ожидаются смерчи. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
"С 27 августа и в течении суток 28 августа местами в Краснодарском крае, ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-25 м/с. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона оставаться дома, а если смерч застиг на улице – не приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам и баннерам. В этом случае следует укрыться в подземном переходе, прочном здании или в углублении в земле.
Ранее в среду в республиканском главке МЧС России сообщили, что на Крым надвигаются дожди и сильный порывистый ветер. Непогода продержится в регионе двое суток.
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СмерчКраснодарский крайНовостиМЧС Краснодарского краяПогодаАнапа
 
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