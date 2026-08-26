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Склад Wildberries в Котовске горит на площади 100 тысяч "квадратов"
Склад Wildberries в Котовске горит на площади 100 тысяч "квадратов" - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Склад Wildberries в Котовске горит на площади 100 тысяч "квадратов"
В Котовске Тамбовской области после атаки украинских беспилотников загорелся логистический центр Wildberries. Площадь пожара достигла 100 тысяч квадратных... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T07:15
2026-08-26T07:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Котовске Тамбовской области после атаки украинских беспилотников загорелся логистический центр Wildberries. Площадь пожара достигла 100 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов.По его словам, после получения сигнала тревоги была оперативно проведена эвакуация всех сотрудников, которая позволила спасти жизни и здоровье людей.По предварительной информации, пострадал один сотрудник, получивший сотрясение мозга от взрывной волны.Также после падения украинского дрона загорелся дом в одном из СНТ добавил Первышов.Системы ПВО и мобильные огневые группы БАРС-Тамбов уничтожили над городом 16 вражеских беспилотников, уточнил губернатор.Это уже вторая атака на центр Wildberries в Котовске. В ночь на 18 июля после атаки на склад погибли 7 человек, еще 25 получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник упал на дом в Липецкой области - два человека погибли и двое раненыНа Кубани из-за падения дрона загорелся заповедникВСУ целенаправленно атаковали Запорожскую АЭС – ранены два сотрудника
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тамбовская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), wildberries , евгений первышов, новости, происшествия, пожар
Склад Wildberries в Котовске горит на площади 100 тысяч "квадратов"
ВСУ атаковали склад Wildberries в Котовске – площадь пожара достигла 100 тысяч квадратов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Котовске Тамбовской области после атаки украинских беспилотников загорелся логистический центр Wildberries. Площадь пожара достигла 100 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов.
"В ночь на 26 августа Котовск вновь подвергся массированной террористической атаке неонацистского киевского режима. В результате ударов украинских БПЛА произошел пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания - более 100 тысяч квадратных метров", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
По его словам, после получения сигнала тревоги была оперативно проведена эвакуация всех сотрудников, которая позволила спасти жизни и здоровье людей.
По предварительной информации, пострадал один сотрудник, получивший сотрясение мозга от взрывной волны.
Также после падения украинского дрона загорелся дом в одном из СНТ добавил Первышов.
Системы ПВО и мобильные огневые группы БАРС-Тамбов уничтожили над городом 16 вражеских беспилотников, уточнил губернатор.
Это уже вторая атака на центр Wildberries в Котовске. В ночь на 18 июля после атаки на склад погибли 7 человек, еще 25 получили ранения.
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