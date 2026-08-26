Рейтинг@Mail.ru
Склад Wildberries в Котовске горит на площади 100 тысяч "квадратов" - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260826/sklad-wildberries-v-kotovske-gorit-na-ploschadi-100-tysyach-kvadratov-1158810015.html
Склад Wildberries в Котовске горит на площади 100 тысяч "квадратов"
Склад Wildberries в Котовске горит на площади 100 тысяч "квадратов" - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Склад Wildberries в Котовске горит на площади 100 тысяч "квадратов"
В Котовске Тамбовской области после атаки украинских беспилотников загорелся логистический центр Wildberries. Площадь пожара достигла 100 тысяч квадратных... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T07:15
2026-08-26T07:15
тамбовская область
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
wildberries
евгений первышов
новости
происшествия
пожар
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051050_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_79328b4dc15a5999425a17b53de3fbcb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Котовске Тамбовской области после атаки украинских беспилотников загорелся логистический центр Wildberries. Площадь пожара достигла 100 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов.По его словам, после получения сигнала тревоги была оперативно проведена эвакуация всех сотрудников, которая позволила спасти жизни и здоровье людей.По предварительной информации, пострадал один сотрудник, получивший сотрясение мозга от взрывной волны.Также после падения украинского дрона загорелся дом в одном из СНТ добавил Первышов.Системы ПВО и мобильные огневые группы БАРС-Тамбов уничтожили над городом 16 вражеских беспилотников, уточнил губернатор.Это уже вторая атака на центр Wildberries в Котовске. В ночь на 18 июля после атаки на склад погибли 7 человек, еще 25 получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник упал на дом в Липецкой области - два человека погибли и двое раненыНа Кубани из-за падения дрона загорелся заповедникВСУ целенаправленно атаковали Запорожскую АЭС – ранены два сотрудника
тамбовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051050_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_786af2e0a655c45a1a63f0abc2c23af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тамбовская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), wildberries , евгений первышов, новости, происшествия, пожар
Склад Wildberries в Котовске горит на площади 100 тысяч "квадратов"

ВСУ атаковали склад Wildberries в Котовске – площадь пожара достигла 100 тысяч квадратов

07:15 26.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Котовске Тамбовской области после атаки украинских беспилотников загорелся логистический центр Wildberries. Площадь пожара достигла 100 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов.
"В ночь на 26 августа Котовск вновь подвергся массированной террористической атаке неонацистского киевского режима. В результате ударов украинских БПЛА произошел пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания - более 100 тысяч квадратных метров", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
По его словам, после получения сигнала тревоги была оперативно проведена эвакуация всех сотрудников, которая позволила спасти жизни и здоровье людей.
По предварительной информации, пострадал один сотрудник, получивший сотрясение мозга от взрывной волны.
Также после падения украинского дрона загорелся дом в одном из СНТ добавил Первышов.
Системы ПВО и мобильные огневые группы БАРС-Тамбов уничтожили над городом 16 вражеских беспилотников, уточнил губернатор.
Это уже вторая атака на центр Wildberries в Котовске. В ночь на 18 июля после атаки на склад погибли 7 человек, еще 25 получили ранения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Беспилотник упал на дом в Липецкой области - два человека погибли и двое ранены
На Кубани из-за падения дрона загорелся заповедник
ВСУ целенаправленно атаковали Запорожскую АЭС – ранены два сотрудника
 
Тамбовская областьАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)WildberriesЕвгений ПервышовНовостиПроисшествияПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:38Пожары в лесу увидят быстрее: система мониторинга молний появится в Крыму
08:27Число жертв пожара на Амурском ГХК увеличилось до семи
08:15Энергоснабжение Крыма: ограничения действуют на всей территории полуострова
08:0714 новорожденных погибли при пожаре в больнице в Пакистане
08:01Более 100 лет традиций: как развивается в Крыму санаторно-курортное лечение
07:52Жителей Котовска призвали не выходить на улицу из-за смога от пожара на складе
07:40Более 420 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами за ночь
07:34Бунт в Тернополе: в город стянули бронетехнику для подавления беспорядков
07:15Склад Wildberries в Котовске горит на площади 100 тысяч "квадратов"
07:08Крымский мост - обстановка утром в среду
06:54Севастопольцам предложат работу с заплатой до 130 тысяч рублей
06:51Стала известна причина поездки главы ЦРУ в Москву
06:35Беспилотник упал на дом в Липецкой области - два человека погибли и двое ранены
06:17Новости Крыма - что случилось за ночь
00:01Погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 26 августа
23:32В центре и на востоке Крыма работает ПВО
23:07Землетрясение у берегов Севастополя и режим ЧС в Ялте: главное за день
22:55Ювелирная точность: бойцы "Днепра" уничтожили авто с личным составом ВСУ
22:42В Минсельхозе России создали оперштаб для перенаправления экспорта продукции
Лента новостейМолния