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Склад Wildberries в Котовске горит на площади 100 тысяч "квадратов"

Склад Wildberries в Котовске горит на площади 100 тысяч "квадратов" - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Склад Wildberries в Котовске горит на площади 100 тысяч "квадратов"

В Котовске Тамбовской области после атаки украинских беспилотников загорелся логистический центр Wildberries. Площадь пожара достигла 100 тысяч квадратных... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T07:15

2026-08-26T07:15

2026-08-26T07:15

тамбовская область

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

wildberries

евгений первышов

новости

происшествия

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Котовске Тамбовской области после атаки украинских беспилотников загорелся логистический центр Wildberries. Площадь пожара достигла 100 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов.По его словам, после получения сигнала тревоги была оперативно проведена эвакуация всех сотрудников, которая позволила спасти жизни и здоровье людей.По предварительной информации, пострадал один сотрудник, получивший сотрясение мозга от взрывной волны.Также после падения украинского дрона загорелся дом в одном из СНТ добавил Первышов.Системы ПВО и мобильные огневые группы БАРС-Тамбов уничтожили над городом 16 вражеских беспилотников, уточнил губернатор.Это уже вторая атака на центр Wildberries в Котовске. В ночь на 18 июля после атаки на склад погибли 7 человек, еще 25 получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник упал на дом в Липецкой области - два человека погибли и двое раненыНа Кубани из-за падения дрона загорелся заповедникВСУ целенаправленно атаковали Запорожскую АЭС – ранены два сотрудника

тамбовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбовская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), wildberries , евгений первышов, новости, происшествия, пожар