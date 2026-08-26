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Севастопольцам предложат работу с заплатой до 130 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Севастопольцам предложат работу с заплатой до 130 тысяч рублей
Севастопольцам предложат работу с заплатой до 130 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Севастопольцам предложат работу с заплатой до 130 тысяч рублей
В Севастополе в четверг, 27 августа, пройдет ярмарка вакансий, где соискателям предложат рабочие места с заработной платой до 130 тысяч рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T06:54
2026-08-26T06:41
севастополь
новости севастополя
работа
ярмарка вакансий
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг, 27 августа, пройдет ярмарка вакансий, где соискателям предложат рабочие места с заработной платой до 130 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба правительства города.Уточняется, что в ярмарке примут участие Севастопольский Автодор, "Севэлектроавтотранс", "Севтеплоэнерго", Международный детский центр "Артек" и другие работодатели. Среди представленных предложений – капитан-механик, электрогазосварщик и методист-консультант 1С."Кадровый центр Севастополя регулярно знакомит жителей с востребованными профессиями в разных отраслях экономики. Ранее работодатели предлагали более 170 вакансий в транспортной сфере с зарплатой до 135 тысяч рублей, более 180 — в торговле с зарплатой до 140 тысяч рублей и свыше 450 — в жилищно-коммунальном хозяйстве с зарплатой до 100 тысяч рублей", – добавили в пресс-службе.Исследование провело агентство РИА Новости ранее показало, жители каких регионах России получают самые высокие зарплаты. Рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. Севастополь занимает 67-е место. В городе федерального значения 16,8% работников получают зарплату выше, чем в целом по стране. Республика Крым – на 72 месте (14,9%).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил изменения в Трудовой кодекс для родителей с детьмиПока рынок труда на паузе: что делать крымчанам при утрате работы в кризисВыйти из тени: работодатели Крыма легализовали 800 работников
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, новости севастополя, работа, ярмарка вакансий, общество
Севастопольцам предложат работу с заплатой до 130 тысяч рублей

В Севастополе в четверг пройдет ярмарка вакансий – власти

06:54 26.08.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЯрмарка вакансий
Ярмарка вакансий - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг, 27 августа, пройдет ярмарка вакансий, где соискателям предложат рабочие места с заработной платой до 130 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба правительства города.
"27 августа в Кадровом центре "Работа России" Севастополя пройдет ярмарка вакансий. Работодатели представят более 60 предложений с заработной платой до 130 тысяч рублей", – сказано в сообщении.
Уточняется, что в ярмарке примут участие Севастопольский Автодор, "Севэлектроавтотранс", "Севтеплоэнерго", Международный детский центр "Артек" и другие работодатели. Среди представленных предложений – капитан-механик, электрогазосварщик и методист-консультант 1С.
"Кадровый центр Севастополя регулярно знакомит жителей с востребованными профессиями в разных отраслях экономики. Ранее работодатели предлагали более 170 вакансий в транспортной сфере с зарплатой до 135 тысяч рублей, более 180 — в торговле с зарплатой до 140 тысяч рублей и свыше 450 — в жилищно-коммунальном хозяйстве с зарплатой до 100 тысяч рублей", – добавили в пресс-службе.
Исследование провело агентство РИА Новости ранее показало, жители каких регионах России получают самые высокие зарплаты. Рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. Севастополь занимает 67-е место. В городе федерального значения 16,8% работников получают зарплату выше, чем в целом по стране. Республика Крым – на 72 месте (14,9%).
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