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Севастопольцам предложат работу с заплатой до 130 тысяч рублей

Севастопольцам предложат работу с заплатой до 130 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Севастопольцам предложат работу с заплатой до 130 тысяч рублей

В Севастополе в четверг, 27 августа, пройдет ярмарка вакансий, где соискателям предложат рабочие места с заработной платой до 130 тысяч рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T06:54

2026-08-26T06:54

2026-08-26T06:41

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг, 27 августа, пройдет ярмарка вакансий, где соискателям предложат рабочие места с заработной платой до 130 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба правительства города.Уточняется, что в ярмарке примут участие Севастопольский Автодор, "Севэлектроавтотранс", "Севтеплоэнерго", Международный детский центр "Артек" и другие работодатели. Среди представленных предложений – капитан-механик, электрогазосварщик и методист-консультант 1С."Кадровый центр Севастополя регулярно знакомит жителей с востребованными профессиями в разных отраслях экономики. Ранее работодатели предлагали более 170 вакансий в транспортной сфере с зарплатой до 135 тысяч рублей, более 180 — в торговле с зарплатой до 140 тысяч рублей и свыше 450 — в жилищно-коммунальном хозяйстве с зарплатой до 100 тысяч рублей", – добавили в пресс-службе.Исследование провело агентство РИА Новости ранее показало, жители каких регионах России получают самые высокие зарплаты. Рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. Севастополь занимает 67-е место. В городе федерального значения 16,8% работников получают зарплату выше, чем в целом по стране. Республика Крым – на 72 месте (14,9%).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил изменения в Трудовой кодекс для родителей с детьмиПока рынок труда на паузе: что делать крымчанам при утрате работы в кризисВыйти из тени: работодатели Крыма легализовали 800 работников

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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