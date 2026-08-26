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Севастополец напал на сотрудников ГАИ из-за женщины на самокате - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Севастополец напал на сотрудников ГАИ из-за женщины на самокате
Севастополец напал на сотрудников ГАИ из-за женщины на самокате - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Севастополец напал на сотрудников ГАИ из-за женщины на самокате
Житель Севастополя в состоянии опьянения напал на сотрудников ГАИ, которые остановили его сожительницу для проверки документов. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T09:34
2026-08-26T09:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Житель Севастополя в состоянии опьянения напал на сотрудников ГАИ, которые остановили его сожительницу для проверки документов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Инцидент произошел на улице Хрусталева. По данным ведомства, сотрудники отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции остановили 40-летнюю женщину, управлявшую электросамокатом мощностью 500 Вт. При проверке документов выяснилось, что водительских прав у нее нет.Инспекторы начали составлять протокол, когда на место прибыл 30-летний сожитель нарушительницы. Мужчина всячески препятствовал деятельности стражей порядка, оскорблял и угрожал им расправой.Автоинспекторы в законном порядке применили к злоумышленнику меры физического воздействия, надели на него наручники и доставили в отдел полиции. Там мужчина раскаялся в своем поведении, извинился перед инспекторами и пообещал перестать употреблять алкоголь.Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для возможного возбуждения уголовного дела по факту оскорбления и применения насилия в отношении представителя власти. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе женщина ранила мужа кухонным ножом – дело ушло в судВ Евпатории мужчина с топором напал на прохожих: двое пострадалиВ Севастополе пьяный автомобилист устроил дебош
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РИА Новости Крым
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96
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Севастополец напал на сотрудников ГАИ из-за женщины на самокате

Пьяный севастополец напал на сотрудников ГАИ при попытке защитить сожительницу от штрафа

09:34 26.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Житель Севастополя в состоянии опьянения напал на сотрудников ГАИ, которые остановили его сожительницу для проверки документов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел на улице Хрусталева. По данным ведомства, сотрудники отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции остановили 40-летнюю женщину, управлявшую электросамокатом мощностью 500 Вт. При проверке документов выяснилось, что водительских прав у нее нет.
Инспекторы начали составлять протокол, когда на место прибыл 30-летний сожитель нарушительницы. Мужчина всячески препятствовал деятельности стражей порядка, оскорблял и угрожал им расправой.
"Когда дебошир осознал, что угрозы и нецензурная брань не влияют на действия правоохранителей, он предпринял попытку силового давления: нанес удары кулаками в грудь сотрудника полиции, отчего видеорегистратор "Дозор" слетел с форменного обмундирования", - говорится в сообщении.
Автоинспекторы в законном порядке применили к злоумышленнику меры физического воздействия, надели на него наручники и доставили в отдел полиции. Там мужчина раскаялся в своем поведении, извинился перед инспекторами и пообещал перестать употреблять алкоголь.
Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для возможного возбуждения уголовного дела по факту оскорбления и применения насилия в отношении представителя власти. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
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