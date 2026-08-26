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Севастополец напал на сотрудников ГАИ из-за женщины на самокате

Севастополец напал на сотрудников ГАИ из-за женщины на самокате - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Севастополец напал на сотрудников ГАИ из-за женщины на самокате

Житель Севастополя в состоянии опьянения напал на сотрудников ГАИ, которые остановили его сожительницу для проверки документов. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T09:34

2026-08-26T09:34

2026-08-26T09:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Житель Севастополя в состоянии опьянения напал на сотрудников ГАИ, которые остановили его сожительницу для проверки документов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Инцидент произошел на улице Хрусталева. По данным ведомства, сотрудники отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции остановили 40-летнюю женщину, управлявшую электросамокатом мощностью 500 Вт. При проверке документов выяснилось, что водительских прав у нее нет.Инспекторы начали составлять протокол, когда на место прибыл 30-летний сожитель нарушительницы. Мужчина всячески препятствовал деятельности стражей порядка, оскорблял и угрожал им расправой.Автоинспекторы в законном порядке применили к злоумышленнику меры физического воздействия, надели на него наручники и доставили в отдел полиции. Там мужчина раскаялся в своем поведении, извинился перед инспекторами и пообещал перестать употреблять алкоголь.Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для возможного возбуждения уголовного дела по факту оскорбления и применения насилия в отношении представителя власти. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе женщина ранила мужа кухонным ножом – дело ушло в судВ Евпатории мужчина с топором напал на прохожих: двое пострадалиВ Севастополе пьяный автомобилист устроил дебош

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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