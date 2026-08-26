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Российские дроноводы уничтожили роботы-платформы ВСУ в Орехове - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Российские дроноводы уничтожили роботы-платформы ВСУ в Орехове
Российские дроноводы уничтожили роботы-платформы ВСУ в Орехове - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Российские дроноводы уничтожили роботы-платформы ВСУ в Орехове
Военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили наземные роботизированные платформы, которые подвозят боеприпасы и продовольствие на вражеские позиции, а также... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T20:28
2026-08-26T20:28
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
потери всу
видео
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили наземные роботизированные платформы, которые подвозят боеприпасы и продовольствие на вражеские позиции, а также склад горюче-смазочных материалов и пикапы ВСУ в Орехове Запорожской области. Об этом сообщили в среду в Минобороны."В ходе очередного этапа боевой работы операторы ударных беспилотных летательных аппаратов обнаружили и уничтожили наземные роботизированные платформы, доставляющие боеприпасы, продовольствие и средства связи на передовые позиции, склад ГСМ, автомобили повышенной проходимости типа "пикап" и пункты управления БПЛА противника", - говорится в сообщении.Подразделения войск беспилотных систем 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58 гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" каждый день точечно бьют по противнику, уничтожая живую силу и технику врага. Российские бойцы регулярно выводят из строя объекты ВСУ и нарушают логистику в городе Орехове Запорожской области, рассказали в Минобороны.На подконтрольных противнику территориях круглосуточно ведется воздушная разведка, так что ни одна попытка перемещения техники ВСУ или живой силы не осталась не замеченной, заверили в оборонном ведомстве."Помимо уничтожения автомобильной и роботизированной техники, перед операторами ударных БПЛА стоит задача по срыву ротаций пехотных групп, вскрытию замаскированных огневых точек противника и корректировке огня артиллерии", - добавили в Минобороны.Ранее на Ореховском направлении в Запорожской области новороссийские десантники уничтожили пехоту ВСУ точными попаданиями квадрокоптеров со сбросами. А расчеты ударных БПЛА группировки войск "Днепр" сорвали ротацию ВСУ, уничтожили пункты управления беспилотников в Орехове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 420 беспилотников ВСУ сбиты над регионами России за ночь Ювелирная точность: бойцы "Днепра" уничтожили авто с личным составом ВСУВзрывы на реке Ингулец: ВС РФ бьют пункты дислокации вражеских дронов
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", потери всу , видео, вооруженные силы россии, видео
Российские дроноводы уничтожили роботы-платформы ВСУ в Орехове

Бойцы "Днепра" уничтожили беспилотниками роботы-платформы ВСУ в Орехове

20:28 26.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили наземные роботизированные платформы, которые подвозят боеприпасы и продовольствие на вражеские позиции, а также склад горюче-смазочных материалов и пикапы ВСУ в Орехове Запорожской области. Об этом сообщили в среду в Минобороны.
"В ходе очередного этапа боевой работы операторы ударных беспилотных летательных аппаратов обнаружили и уничтожили наземные роботизированные платформы, доставляющие боеприпасы, продовольствие и средства связи на передовые позиции, склад ГСМ, автомобили повышенной проходимости типа "пикап" и пункты управления БПЛА противника", - говорится в сообщении.
Подразделения войск беспилотных систем 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58 гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" каждый день точечно бьют по противнику, уничтожая живую силу и технику врага. Российские бойцы регулярно выводят из строя объекты ВСУ и нарушают логистику в городе Орехове Запорожской области, рассказали в Минобороны.
На подконтрольных противнику территориях круглосуточно ведется воздушная разведка, так что ни одна попытка перемещения техники ВСУ или живой силы не осталась не замеченной, заверили в оборонном ведомстве.
"Помимо уничтожения автомобильной и роботизированной техники, перед операторами ударных БПЛА стоит задача по срыву ротаций пехотных групп, вскрытию замаскированных огневых точек противника и корректировке огня артиллерии", - добавили в Минобороны.
Ранее на Ореховском направлении в Запорожской области новороссийские десантники уничтожили пехоту ВСУ точными попаданиями квадрокоптеров со сбросами. А расчеты ударных БПЛА группировки войск "Днепр" сорвали ротацию ВСУ, уничтожили пункты управления беспилотников в Орехове.
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Новости СВОМинистерство обороны РФГруппировка войск "Днепр"Потери ВСУВидеоВооруженные силы России
 
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