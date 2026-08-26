https://crimea.ria.ru/20260826/rossiyanam-khotyat-besplatno-vydavat-zemelnye-uchastki-pri-odnom-uslovii-1158827899.html

Россиянам хотят бесплатно выдавать земельные участки при одном условии

Россиянам хотят бесплатно выдавать земельные участки при одном условии - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Россиянам хотят бесплатно выдавать земельные участки при одном условии

В России обсуждается возможность бесплатного предоставления гражданам земли под частные дома при условии их строительства за три года. Об этом пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T15:15

2026-08-26T15:15

2026-08-26T15:15

марат хуснуллин

земля

строительство

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правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В России обсуждается возможность бесплатного предоставления гражданам земли под частные дома при условии их строительства за три года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина на встрече цикла "Родина - это люди" в национальном центре "Россия".По словам Хуснуллина, 63% населения России хочет жить в собственных домах. Для этого властям необходимо более активно развивать индивидуальное жилищное строительство.Он отметил, что новый виток развития требует неординарных мер. Уже готовится анализ земли с точки зрения неиспользуемых участков."Мы за последние годы строим такой объем жилья, конечно, выбрали свободные площадки", – добавил Хуснуллин.До этого он рассказал, что за 2025 год в России ввели в эксплуатацию рекордно большой объем недвижимости. Речь идет о почти 150 млн кв. метров жилья.Ранее сообщалось, что за первый квартал 2026 года в Крыму введено в эксплуатацию 245 тысяч квадратных метров жилья. Из них в многоквартирных жилых домах – 47 тысяч квадратных метров, ИЖС – 197 квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое жилье в Крыму популярнее всего - эксперт по недвижимостиВ 2026 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 245 тысяч квадратных метров жильяВ Севастополе сформировали еще 363 участка для бойцов спецоперации

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, земля, строительство, новости, россия, правительство россии