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Россиянам хотят бесплатно выдавать земельные участки при одном условии - РИА Новости Крым, 26.08.2026
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Россиянам хотят бесплатно выдавать земельные участки при одном условии
Россиянам хотят бесплатно выдавать земельные участки при одном условии - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Россиянам хотят бесплатно выдавать земельные участки при одном условии
В России обсуждается возможность бесплатного предоставления гражданам земли под частные дома при условии их строительства за три года. Об этом пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T15:15
2026-08-26T15:15
марат хуснуллин
земля
строительство
новости
россия
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В России обсуждается возможность бесплатного предоставления гражданам земли под частные дома при условии их строительства за три года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина на встрече цикла "Родина - это люди" в национальном центре "Россия".По словам Хуснуллина, 63% населения России хочет жить в собственных домах. Для этого властям необходимо более активно развивать индивидуальное жилищное строительство.Он отметил, что новый виток развития требует неординарных мер. Уже готовится анализ земли с точки зрения неиспользуемых участков."Мы за последние годы строим такой объем жилья, конечно, выбрали свободные площадки", – добавил Хуснуллин.До этого он рассказал, что за 2025 год в России ввели в эксплуатацию рекордно большой объем недвижимости. Речь идет о почти 150 млн кв. метров жилья.Ранее сообщалось, что за первый квартал 2026 года в Крыму введено в эксплуатацию 245 тысяч квадратных метров жилья. Из них в многоквартирных жилых домах – 47 тысяч квадратных метров, ИЖС – 197 квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое жилье в Крыму популярнее всего - эксперт по недвижимостиВ 2026 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 245 тысяч квадратных метров жильяВ Севастополе сформировали еще 363 участка для бойцов спецоперации
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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марат хуснуллин, земля, строительство, новости, россия, правительство россии
Россиянам хотят бесплатно выдавать земельные участки при одном условии

Власти России обсуждают возможность бесплатного предоставления земли под частные дома

15:15 26.08.2026
 
© Пресс-служба правительства Севастополя Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В России обсуждается возможность бесплатного предоставления гражданам земли под частные дома при условии их строительства за три года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина на встрече цикла "Родина - это люди" в национальном центре "Россия".
По словам Хуснуллина, 63% населения России хочет жить в собственных домах. Для этого властям необходимо более активно развивать индивидуальное жилищное строительство.
"Мы рассматриваем возможность дать людям, кто хотят, бесплатно земельные участки в случае, если они за три года построят и зарегистрируют дом. На такие меры мы готовы", – сказал вице-премьер.
Он отметил, что новый виток развития требует неординарных мер. Уже готовится анализ земли с точки зрения неиспользуемых участков.
"Мы за последние годы строим такой объем жилья, конечно, выбрали свободные площадки", – добавил Хуснуллин.
До этого он рассказал, что за 2025 год в России ввели в эксплуатацию рекордно большой объем недвижимости. Речь идет о почти 150 млн кв. метров жилья.
Ранее сообщалось, что за первый квартал 2026 года в Крыму введено в эксплуатацию 245 тысяч квадратных метров жилья. Из них в многоквартирных жилых домах – 47 тысяч квадратных метров, ИЖС – 197 квадратных метров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Марат ХуснуллинЗемляСтроительствоНовостиРоссияПравительство России
 
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