https://crimea.ria.ru/20260826/rossiya-i-ukraina-provodyat-obmen-plennymi-po-formule-10-na-10-1158819176.html

Россия и Украина проводят обмен пленными по формуле "10 на 10"

Россия и Украина проводят обмен пленными по формуле "10 на 10" - РИА Новости Крым, 26.08.2026

Россия и Украина проводят обмен пленными по формуле "10 на 10"

Обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле "10 на 10" проходит в среду на территории Белоруссии. Об этом сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости Крым, 26.08.2026

2026-08-26T12:09

2026-08-26T12:09

2026-08-26T12:22

обмен пленными

яна лантратова

россия

украина

новости сво

белоруссия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле "10 на 10" проходит в среду на территории Белоруссии. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.Она отметила, что возвращение российских пленных стало ответом на передачу Москвой украинских военных, которое состоялось накануне, 24 августа.Лантратова добавила, что стороны готовят еще один крупный обмен военнопленными в ближайшее время. Также РФ и Украина ведут переговоры по обмену списками пропавших без вести и находящихся в плену, отметила она. 24 августа Киев и Москва также провели обмен пленными по формуле "10 на 10". 19 августа также состоялся обмен, Россия вернула домой 103 военнослужащих, передав украинской стороне аналогичное количество боевиков ВСУ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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россия

украина

белоруссия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обмен пленными, яна лантратова, россия, украина, новости сво, белоруссия