https://crimea.ria.ru/20260826/rossiya-i-ukraina-provodyat-obmen-plennymi-po-formule-10-na-10-1158819176.html
Россия и Украина проводят обмен пленными по формуле "10 на 10"
Россия и Украина проводят обмен пленными по формуле "10 на 10" - РИА Новости Крым, 26.08.2026
Россия и Украина проводят обмен пленными по формуле "10 на 10"
Обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле "10 на 10" проходит в среду на территории Белоруссии. Об этом сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости Крым, 26.08.2026
2026-08-26T12:09
2026-08-26T12:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле "10 на 10" проходит в среду на территории Белоруссии. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.Она отметила, что возвращение российских пленных стало ответом на передачу Москвой украинских военных, которое состоялось накануне, 24 августа.Лантратова добавила, что стороны готовят еще один крупный обмен военнопленными в ближайшее время. Также РФ и Украина ведут переговоры по обмену списками пропавших без вести и находящихся в плену, отметила она. 24 августа Киев и Москва также провели обмен пленными по формуле "10 на 10". 19 августа также состоялся обмен, Россия вернула домой 103 военнослужащих, передав украинской стороне аналогичное количество боевиков ВСУ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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обмен пленными, яна лантратова, россия, украина, новости сво, белоруссия
Россия и Украина проводят обмен пленными по формуле "10 на 10"
РФ и Украина проводят в Белоруссии обмен военнопленными по формуле "10 на 10" – Лантратова
12:09 26.08.2026 (обновлено: 12:22 26.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле "10 на 10" проходит в среду на территории Белоруссии. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"На данный момент на территории Республики Беларусь происходит процесс обмена военнопленными. Это та постоянная работа, которой мы занимаемся совместно с министерством обороны, профильными спецслужбами. И сегодня 10 наших ребят будут возвращены домой", - цитирует омбудсмена РИА Новости.
Она отметила, что возвращение российских пленных стало ответом на передачу Москвой украинских военных, которое состоялось накануне, 24 августа.
Лантратова добавила, что стороны готовят еще один крупный обмен военнопленными в ближайшее время.
Также РФ и Украина ведут переговоры по обмену списками пропавших без вести и находящихся в плену, отметила она.
24 августа Киев и Москва также провели обмен
пленными по формуле "10 на 10". 19 августа также состоялся обмен, Россия вернула домой 103 военнослужащих
, передав украинской стороне аналогичное количество боевиков ВСУ.
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